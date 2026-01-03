Рейтинг@Mail.ru
Россияне столкнулись с блокировками при крупных покупках на маркетплейсах - РИА Новости, 03.01.2026
06:47 03.01.2026
Россияне столкнулись с блокировками при крупных покупках на маркетплейсах
Россияне столкнулись с блокировками при крупных покупках на маркетплейсах
Банки РФ стали перепроверять у своих клиентов крупные покупки на маркетплейсах, блокируя операции, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2026
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Банки РФ стали перепроверять у своих клиентов крупные покупки на маркетплейсах, блокируя операции, выяснило РИА Новости.
При попытке оплаты крупного заказа банк блокирует операцию, после чего присылает уведомление, что "операция отклонена во избежание мошенничества". Чтобы снять ограничение, нужно позвонить в банк или дождаться звонка.
По телефону голосовой помощник спрашивает у клиента, не является ли операция мошеннической. После подтверждения блокировка снимается.
Также банк присылает клиенту предложение изучить уловки мошенников и узнать, как от них защититься.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Госдуме рассказали, чем закончится спор банков и маркетплейсов
