Россияне столкнулись с блокировками при крупных покупках на маркетплейсах

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Банки РФ стали перепроверять у своих клиентов крупные покупки на маркетплейсах, блокируя операции, выяснило РИА Новости.

При попытке оплаты крупного заказа банк блокирует операцию, после чего присылает уведомление, что "операция отклонена во избежание мошенничества". Чтобы снять ограничение, нужно позвонить в банк или дождаться звонка.

По телефону голосовой помощник спрашивает у клиента, не является ли операция мошеннической. После подтверждения блокировка снимается.