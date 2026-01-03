Рейтинг@Mail.ru
04:51 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/pirotekhnika-2066132045.html
Юрист предупредил об ответственности за продажу пиротехники детям
Юрист предупредил об ответственности за продажу пиротехники детям
За продажу пиротехники лицам младше 16 лет грозит штраф до 40 тысяч рублей и уголовная ответственность, рассказал РИА Новости член союза юристов-блогеров на...
общество, ассоциация юристов россии, новый год
Общество, Ассоциация юристов России, Новый год
Юрист предупредил об ответственности за продажу пиротехники детям

Юрист Курбаков: за продажу пиротехники детям грозит штраф до 40 тысяч рублей

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкУказатель отдела по продаже пиротехники
Указатель отдела по продаже пиротехники. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. За продажу пиротехники лицам младше 16 лет грозит штраф до 40 тысяч рублей и уголовная ответственность, рассказал РИА Новости член союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
"Продавец привлекается к административной ответственности и наказывается штрафами за продажу пиротехники лицам младше 16 лет, за исключением случаев, когда изготовителем установлены иные возрастные ограничения", - сказал юрист.
31 декабря 2025, 07:47
 
ОбществоАссоциация юристов РоссииНовый год
 
 
