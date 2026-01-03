Юрист предупредил об ответственности за продажу пиротехники детям

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. За продажу пиротехники лицам младше 16 лет грозит штраф до 40 тысяч рублей и уголовная ответственность, рассказал РИА Новости член союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

"Продавец привлекается к административной ответственности и наказывается штрафами за продажу пиротехники лицам младше 16 лет, за исключением случаев, когда изготовителем установлены иные возрастные ограничения", - сказал юрист.

Курбаков предупредил, что физлицам по статье о "незаконной продаже" грозит штраф до 2 тысяч рублей, должностным - до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 40 тысяч рублей.

Также могут конфисковать продукцию и приостановить деятельность юридического лица, лишить лицензии, если продажа осуществлялась лицензированным субъектом, добавил юрист.

Курбаков подчеркнул, что продавать пиротехнику необходимо только при наличии сертификата соответствия, проверять документ, удостоверяющий возраст покупателя, обеспечивать безопасные условия хранения и реализации пиротехники, а также проводить инструктаж покупателей по правилам безопасного использования.

В свою очередь юрист Мария Душева рассказала РИА Новости, что разрешенный возраст для приобретения и запуска пиротехники зависит от ее класса.

"Пиротехнические изделия 1–3 классов (фонтаны, хлопушки, небольшие салюты) могут продаваться несовершеннолетним лицам с 16 лет, если иное не указано производителем", - сказала она.

При этом Душева предупредила, что изделия 4–5 классов предназначены исключительно для профессионального использования и в розничную продажу не поступают.