Наместник Оптиной пустыни рассказал о росте количества паломников

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Количество паломников в Оптину пустынь растет ежегодно, в целом люди чаще стали посещать храмы и монастыри, рассказал РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев).
"Ежегодно количество паломников в Оптину пустынь растет. Вообще, по моим впечатлениям, люди все больше и больше посещают храмы, монастыри. Радует, что люди тянутся к истокам веры, и, в частности, в Оптину, к наследию старцев, приходят к духовникам, открывают для себя православие и несут эту благодать в разные регионы страны", - сказал епископ Иосиф.
Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением от этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.
