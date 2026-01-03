Наместник Оптиной пустыни рассказал о росте количества паломников

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Количество паломников в Оптину пустынь растет ежегодно, в целом люди чаще стали посещать храмы и монастыри, рассказал РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев).