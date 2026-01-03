https://ria.ru/20260103/opasnost-2066217110.html
В Ростовской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
