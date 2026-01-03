Рейтинг@Mail.ru
Премьер Нидерландов пообещал поддержку Карибским островам - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/niderlandy-2066202030.html
Премьер Нидерландов пообещал поддержку Карибским островам
Премьер Нидерландов пообещал поддержку Карибским островам - РИА Новости, 03.01.2026
Премьер Нидерландов пообещал поддержку Карибским островам
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что жители островов Карибской части королевства - Арубы, Кюрасао и Бонэйра - могут рассчитывать на поддержку страны РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:58:00+03:00
2026-01-03T14:58:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нидерланды
дональд трамп
николас мадуро
симон боливар
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982861456_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_98b8269b2fb816d125015bb6eb1e9f63.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
сша
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982861456_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_e1be2aa7cfb03959a5cafc4dbbd3a1d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, нидерланды, дональд трамп, николас мадуро, симон боливар, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Нидерланды, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Симон Боливар, Удары США по Венесуэле
Премьер Нидерландов пообещал поддержку Карибским островам

Схоф: жители Карибских островов могут рассчитывать на поддержку Нидерландов

© AP Photo / Ted ShaffreyПремьер-министр Нидерландов Дик Схоф
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Ted Shaffrey
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 3 янв - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что жители островов Карибской части королевства - Арубы, Кюрасао и Бонэйра - могут рассчитывать на поддержку страны в связи с ситуацией в Венесуэле.
Схоф сообщил, что правительство Нидерландов внимательно следит за развитием событий в Карибском бассейне и ситуацией в Венесуэле после атак США.
«
"Региональная безопасность имеет первостепенное значение для Арубы, Кюрасао и Бонэйра. Мы поддерживаем тесный контакт, и я проинформировал премьер-министров Эмана и Писаса, а также губернатора Солиано, что они и жители островов могут рассчитывать на нашу поддержку в эти непростые времена", - отметил нидерландский премьер.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
В миреВенесуэлаСШАНидерландыДональд ТрампНиколас МадуроСимон БоливарУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала