Премьер Нидерландов пообещал поддержку Карибским островам

ГААГА, 3 янв - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что жители островов Карибской части королевства - Арубы, Кюрасао и Бонэйра - могут рассчитывать на поддержку страны в связи с ситуацией в Венесуэле.
Схоф сообщил, что правительство Нидерландов внимательно следит за развитием событий в Карибском бассейне и ситуацией в Венесуэле после атак США.
"Региональная безопасность имеет первостепенное значение для Арубы, Кюрасао и Бонэйра. Мы поддерживаем тесный контакт, и я проинформировал премьер-министров Эмана и Писаса, а также губернатора Солиано, что они и жители островов могут рассчитывать на нашу поддержку в эти непростые времена", - отметил нидерландский премьер.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
