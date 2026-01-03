Премьер Нидерландов пообещал поддержку Карибским островам

ГААГА, 3 янв - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что жители островов Карибской части королевства - Арубы, Кюрасао и Бонэйра - могут рассчитывать на поддержку страны в связи с ситуацией в Венесуэле.