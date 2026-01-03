В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопадов

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий сильных снегопадов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега. В течение светового дня организованы мероприятия по очистке крыш жилых домов от снега и наледи.