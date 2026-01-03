https://ria.ru/20260103/moskva-2066348421.html
В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопадов
Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий сильных снегопадов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 04.01.2026
