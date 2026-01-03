Рейтинг@Mail.ru
В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопадов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:59 03.01.2026 (обновлено: 14:45 04.01.2026)
В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопадов
Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий сильных снегопадов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий сильных снегопадов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий сильных снегопадов в Москве. Провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега. В течение светового дня организованы мероприятия по очистке крыш жилых домов от снега и наледи.
