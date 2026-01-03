Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Минобороны исполнил желание мальчика побывать танкистом - РИА Новости, 03.01.2026
05:02 03.01.2026
Замглавы Минобороны исполнил желание мальчика побывать танкистом
Замглавы Минобороны исполнил желание мальчика побывать танкистом
2026-01-03T05:02:00+03:00
2026-01-03T05:02:00+03:00
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
патриот
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
россия, балашиха, московская область (подмосковье), патриот
Россия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Патриот
Замглавы Минобороны исполнил желание мальчика побывать танкистом

Замглавы Минобороны Санчик исполнил желание мальчика побывать танкистом

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик исполнил желание пятилетнего Димы из подмосковной Балашихи, мечтавшего побывать в роли танкиста, в рамках Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Замглавы военного ведомства снял с новогодней елки открытки пятилетнего Дмитрия из города Балашиха Московской области, в которой мальчик написал, что мечтает побывать в роли танкиста, а также 13-летней Ангелины из Нижегородской области, которая мечтала о подарке-сюрпризе", - рассказали в ведомстве.
В рамках акции Санчик передал Ангелине современный смартфон, а также мягкую игрушку и игровой набор для ее младшей сестры Вероники. "Для Дмитрия и его родителей знакомство с боевыми машинами началось в центральном парке "Патриот" с экскурсии по музею бронетанковой техники, в рамках которой были представлены уникальные образцы видов вооружения из разных стран. Также мальчик посетил тренажерный комплекс, где управлял морскими судами, танками и вертолетом", - отметили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что от имени Санчика мальчику были подарены шлемофон танкиста и танк на пульте дистанционного управления. "От нашей семьи и лично от Димочки мы благодарим организаторов за исполнение желания. От всего сердца хочется пожелать всем деткам, чтобы они верили в то, что все мечты сбываются, нужно просто очень сильно захотеть", - сказала мама Димы Евгения Заморуева.
РоссияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Патриот
 
 
