Замглавы Минобороны исполнил желание мальчика побывать танкистом

В ведомстве уточнили, что от имени Санчика мальчику были подарены шлемофон танкиста и танк на пульте дистанционного управления. "От нашей семьи и лично от Димочки мы благодарим организаторов за исполнение желания. От всего сердца хочется пожелать всем деткам, чтобы они верили в то, что все мечты сбываются, нужно просто очень сильно захотеть", - сказала мама Димы Евгения Заморуева.