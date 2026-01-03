https://ria.ru/20260103/meksika-2066133960.html
В Мексике произошло 936 афтершоков после землетрясения
Сейсмологическая служба Мексики сообщила о 936 афтершоках после землетрясения магнитудой 6,5. РИА Новости, 03.01.2026
В Мексике произошло 936 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,5