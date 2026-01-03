Рейтинг@Mail.ru
В Мексике произошло 936 афтершоков после землетрясения - РИА Новости, 03.01.2026
06:20 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/meksika-2066133960.html
В Мексике произошло 936 афтершоков после землетрясения
В Мексике произошло 936 афтершоков после землетрясения
Сейсмологическая служба Мексики сообщила о 936 афтершоках после землетрясения магнитудой 6,5. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T06:20:00+03:00
2026-01-03T06:20:00+03:00
В Мексике произошло 936 афтершоков после землетрясения

© РИА Новости / Александр Кряжев
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сейсмологическая служба Мексики сообщила о 936 афтершоках после землетрясения магнитудой 6,5.
"Зафиксировано 936 афтершоков землетрясения магнитудой 6,5", - говорится в сообщении национальной сейсмологической службы в социальной сети Х.
Мэр Мехико Клара Бругада ранее сообщила, что 12 человек пострадали в столице Мексики в результате землетрясения.
В пятницу национальная сейсмологическая служба Мексики сообщала, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в штате Герреро на юге страны. Толчки также ощущались в штатах Морелос, Халиско, Оахака, Табаско и Колима.
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8
