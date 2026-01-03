Рейтинг@Mail.ru
СМИ: мавзолей экс-президента Венесуэлы попал под бомбардировку - РИА Новости, 03.01.2026
12:04 03.01.2026 (обновлено: 12:44 03.01.2026)
СМИ: мавзолей экс-президента Венесуэлы попал под бомбардировку
СМИ: мавзолей экс-президента Венесуэлы попал под бомбардировку
удары сша по венесуэле
в мире
венесуэла
сша
удары сша по венесуэле, в мире, венесуэла, сша
Удары США по Венесуэле, В мире, Венесуэла, США
СМИ: мавзолей экс-президента Венесуэлы попал под бомбардировку

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Военный объект, где находится мавзолей экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса, попал под бомбардировку, передает агентство Блумберг со ссылкой на видео и сообщения очевидцев.
"Видео и сообщения от венесуэльцев, находящихся неподалеку, подтверждают бомбардировку... военного объекта, в котором находится мавзолей... Уго Чавеса", - говорится в сообщении.
