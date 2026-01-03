https://ria.ru/20260103/mavzolej-2066170999.html
СМИ: мавзолей экс-президента Венесуэлы попал под бомбардировку
СМИ: мавзолей экс-президента Венесуэлы попал под бомбардировку - РИА Новости, 03.01.2026
СМИ: мавзолей экс-президента Венесуэлы попал под бомбардировку
Военный объект, где находится мавзолей экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса, попал под бомбардировку, передает агентство Блумберг со ссылкой на видео и сообщения РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T12:04:00+03:00
2026-01-03T12:04:00+03:00
2026-01-03T12:44:00+03:00
удары сша по венесуэле
в мире
венесуэла
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066178717_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4045e87257152fdfb3031c2d12d1c390.jpg
https://ria.ru/20260103/ria-2066170398.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066178717_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_99f2cd9dd954858b7797e16e9976e498.jpg
Последствия удара по мавзолею в Каракасе
Последствия удара по мавзолею в Каракасе
2026-01-03T12:04
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары сша по венесуэле, в мире, венесуэла, сша
Удары США по Венесуэле, В мире, Венесуэла, США
СМИ: мавзолей экс-президента Венесуэлы попал под бомбардировку
Bloomberg: мавзолей экс-президента Венесуэлы Чавеса попал под бомбардировку