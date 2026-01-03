Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал, где можно заразиться опасными лихорадками - РИА Новости, 03.01.2026
03:09 03.01.2026
Роспотребнадзор рассказал, где можно заразиться опасными лихорадками
Роспотребнадзор рассказал, где можно заразиться опасными лихорадками
Роспотребнадзор рассказал, где можно заразиться опасными лихорадками
Лихорадки денге, чикунгунья, зика, желтая лихорадка и малярия широко распространены в Таиланде, Бангладеше, Индии, Шри-Ланке и на Филиппинах
2026-01-03T03:09:00+03:00
2026-01-03T03:09:00+03:00
общество
таиланд
бангладеш
индия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
таиланд
бангладеш
индия
общество, таиланд, бангладеш, индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Таиланд, Бангладеш, Индия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал, где можно заразиться опасными лихорадками

РИА Новости: опасными лихорадками можно заразиться в Индии и Шри-Ланке

© AP Photo / Ben CurtisМедицинский работник в защитном снаряжении
Медицинский работник в защитном снаряжении - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Ben Curtis
Медицинский работник в защитном снаряжении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Лихорадки денге, чикунгунья, зика, желтая лихорадка и малярия широко распространены в Таиланде, Бангладеше, Индии, Шри-Ланке и на Филиппинах, они передающиеся кровососущими насекомыми, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В период праздничных дней важно помнить о мерах профилактики при планировании поездок за границу, особенно при посещении стран с тропическим климатом. Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через сырую воду, недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых, а также при контакте с больным человеком", - сообщили в пресс-службе.
Машина скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с "мышиной лихорадкой"
26 декабря 2025, 09:53
В ведомстве рекомендовали при планировании зарубежных поездок в страны тропического и субтропического климата заранее уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров данные об эпидситуации в регионах планируемого пребывания.
"В странах Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании с экваториально-тропическим климатом - Таиланд, Бангладеш, Индия, Шри-Ланка, Филиппины и другие - широко распространены заболевания желтая лихорадка, лихорадка денге, малярия, лихорадка Чикунгунья, лихорадка Зика и другие, передающиеся кровососущими насекомыми - комарами, мошками, клещами, слепнями и так далее", - уточнили там.
Во время отдыха в этих странах Роспотребнадзор рекомендовал использовать репелленты и противомоскитные сетки на дверях и окнах, носить максимально закрытую светлую одежду, стараться избегать заболоченных мест.
Необходимо заблаговременно перед поездкой проконсультироваться с врачом и начать прием противомалярийных препаратов, сделать прививку против желтой лихорадки и получить международное свидетельство.
Бригада скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Роспотребнадзор оценил опасность распространения лихорадки чикунгунья
3 декабря 2025, 14:06
"В ряде стран, таких как Индия, Бангладеш, Эфиопия, Шри-Ланка, Таиланд и другие, существуют риски заражения кишечными инфекциями, в том числе дизентерией, гепатитом A", - добавили в ведомстве.
Там уточнили, что при выезде в такие страны для питьевых нужд, гигиены полости рта, мытья овощей и фруктов нужно использовать только бутилированную воду в заводской упаковке. Также не стоит употреблять лед, приготовленный из сырой воды.
"Следите за чистотой рук – мойте руки с мылом после посещения мест массового скопления людей, используйте антисептики. Желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках", - пояснили в пресс-службе.
Помимо того, в Роспотребнадзоре рекомендовали употреблять мясные и рыбные продукты, в том числе морепродукты, только после их термической обработки. Необходимо также соблюдать чистоту в месте проживания и по возможности регулярно проводите влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.
"Заблаговременно ознакомьтесь с информацией о необходимых профилактических прививках перед поездкой. Также рекомендуется сделать прививки против кори и других инфекций, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок при отсутствии вакцинации ранее или незаконченной иммунизации", - отметили в пресс-службе.
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В России зарегистрировали тест-систему для диагностики лихорадки чикунгунья
27 ноября 2025, 03:57
 
ОбществоТаиландБангладешИндияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
