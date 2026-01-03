Роспотребнадзор рассказал, где можно заразиться опасными лихорадками

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Лихорадки денге, чикунгунья, зика, желтая лихорадка и малярия широко распространены в Таиланде, Бангладеше, Индии, Шри-Ланке и на Филиппинах, они передающиеся кровососущими насекомыми, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В период праздничных дней важно помнить о мерах профилактики при планировании поездок за границу, особенно при посещении стран с тропическим климатом. Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через сырую воду, недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых, а также при контакте с больным человеком", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве рекомендовали при планировании зарубежных поездок в страны тропического и субтропического климата заранее уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров данные об эпидситуации в регионах планируемого пребывания.

Во время отдыха в этих странах Роспотребнадзор рекомендовал использовать репелленты и противомоскитные сетки на дверях и окнах, носить максимально закрытую светлую одежду, стараться избегать заболоченных мест.

Необходимо заблаговременно перед поездкой проконсультироваться с врачом и начать прием противомалярийных препаратов, сделать прививку против желтой лихорадки и получить международное свидетельство.

"В ряде стран, таких как Индия, Бангладеш, Эфиопия , Шри-Ланка, Таиланд и другие, существуют риски заражения кишечными инфекциями, в том числе дизентерией, гепатитом A", - добавили в ведомстве.

Там уточнили, что при выезде в такие страны для питьевых нужд, гигиены полости рта, мытья овощей и фруктов нужно использовать только бутилированную воду в заводской упаковке. Также не стоит употреблять лед, приготовленный из сырой воды.

"Следите за чистотой рук – мойте руки с мылом после посещения мест массового скопления людей, используйте антисептики. Желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках", - пояснили в пресс-службе.

Помимо того, в Роспотребнадзоре рекомендовали употреблять мясные и рыбные продукты, в том числе морепродукты, только после их термической обработки. Необходимо также соблюдать чистоту в месте проживания и по возможности регулярно проводите влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.