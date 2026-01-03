Лавров и Рыженков обсудили ситуацию в Венесуэле

МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Главы МИД Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле, придя к общему мнению, что это является неприемлемым нарушением норм международного права, заявило министерство иностранных дел Белоруссии.