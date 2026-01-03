Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Рыженков обсудили ситуацию в Венесуэле
21:43 03.01.2026 (обновлено: 00:56 04.01.2026)
Лавров и Рыженков обсудили ситуацию в Венесуэле
в мире
венесуэла
белоруссия
россия
сергей лавров
максим рыженков
удары сша по венесуэле
в мире, венесуэла, белоруссия, россия, сергей лавров, максим рыженков, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Белоруссия, Россия, Сергей Лавров, Максим Рыженков, Удары США по Венесуэле
Лавров и Рыженков обсудили ситуацию в Венесуэле

Минск и Москва считают атаку на Венесуэлу нарушением международного права

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Максим Рыженков
Сергей Лавров и Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров и Максим Рыженков. Архивное фото
МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Главы МИД Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле, придя к общему мнению, что это является неприемлемым нарушением норм международного права, заявило министерство иностранных дел Белоруссии.
Рыженкова и Лавров созвонились в субботу.
Как говорится в заявлении белорусского МИД, министры сошлись во мнении, что ситуация в латиноамериканской стране вызывает тревогу и является нарушением ключевых принципов международного права, включая соблюдение суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп заявил, что не обсуждал Мадуро с Путиным
