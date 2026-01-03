Рейтинг@Mail.ru
Лавров исполнил мечты детей из Луганска и Воронежа в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/lavrov-2066148272.html
Лавров исполнил мечты детей из Луганска и Воронежа в рамках "Елки желаний"
Лавров исполнил мечты детей из Луганска и Воронежа в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 03.01.2026
Лавров исполнил мечты детей из Луганска и Воронежа в рамках "Елки желаний"
Глава МИД РФ Сергей Лавров исполнил новогодние мечты детей из Луганска и Воронежа в рамках акции "Ёлка желаний". РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T10:07:00+03:00
2026-01-03T10:07:00+03:00
общество
россия
луганск
воронеж
сергей лавров
владимир мединский
третьяковская галерея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991805651_0:109:3088:1847_1920x0_80_0_0_887945c09ee7e5114a31ff60ab993967.jpg
https://ria.ru/20251230/mishustin-2065708489.html
россия
луганск
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991805651_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60f82d4f589d4f3e68e251aa484de6ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, луганск, воронеж, сергей лавров, владимир мединский, третьяковская галерея
Общество, Россия, Луганск, Воронеж, Сергей Лавров, Владимир Мединский, Третьяковская галерея
Лавров исполнил мечты детей из Луганска и Воронежа в рамках "Елки желаний"

Лавров исполнил новогодние мечты детей из Луганска и Воронежа

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров исполнил новогодние мечты детей из Луганска и Воронежа в рамках акции "Ёлка желаний".
Лавров исполнил мечты двух ребят - шестнадцатилетнего Владислава из Луганска, который хотел побывать на программе "Рассказы о русской истории" и семнадцатилетней Полины из Воронежа, мечтающей о встрече с ведущим этой программы Владимиром Мединским.
Кроме того, детям организовали насыщенную культурную программу. Они посетили Центр истории российской дипломатической службы, исторический парк "Россия - моя история", Государственный исторический музей и Третьяковскую галерею, где им провели экскурсии.
Всероссийская благотворительная акция "Ёлка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Саша Иванов и Миша Каймаков из Краснодарского края, сестры Маргарита и Вероника Дяченко из ЛНР посещают с экскурсией ВДНХ. 30 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Мишустин исполнил мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"
30 декабря 2025, 16:12
 
ОбществоРоссияЛуганскВоронежСергей ЛавровВладимир МединскийТретьяковская галерея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала