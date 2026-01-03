Лавров исполнил мечты детей из Луганска и Воронежа в рамках "Елки желаний"

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров исполнил новогодние мечты детей из Луганска и Воронежа в рамках акции "Ёлка желаний".
Лавров исполнил мечты двух ребят - шестнадцатилетнего Владислава из Луганска, который хотел побывать на программе "Рассказы о русской истории" и семнадцатилетней Полины из Воронежа, мечтающей о встрече с ведущим этой программы Владимиром Мединским.
Кроме того, детям организовали насыщенную культурную программу. Они посетили Центр истории российской дипломатической службы, исторический парк "Россия - моя история", Государственный исторический музей и Третьяковскую галерею, где им провели экскурсии.
Всероссийская благотворительная акция "Ёлка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
