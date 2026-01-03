Венесуэла не представляла угрозы для США, заявил Косачев

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Венесуэла не представляла угроз для США, военная операция Вашингтона не имеет под собой никаких оснований, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что по подтвержденной информации США нанесли удары по целому ряду объектов в Венесуэле, в том числе по зданию местного парламента. Также в опубликованном Петро списке фигурируют различные военные объекты на территории Венесуэлы.
«
"Вне сомнения, Венесуэла не создавала никаких угроз для США - ни военных, ни гуманитарных, ни криминальных, ни наркотических (последнее подтверждается и специализированным агентством ООН). Тем самым нынешняя военная операция, как и действия против Венесуэлы последних дней и недель, не имеют под собой никаких содержательных оснований", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
По его словам, поразительным образом Нобелевская премия мира была присуждена в 2025 году за призывы бомбить Венесуэлу. "Неужели реальные бомбардировки Венесуэлы - тоже шаг к Нобелевской премии мира, но уже 2026 года?", - отметил сенатор.