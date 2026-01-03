Конгрессмен объяснил слова Трампа в адрес Ирана влиянием Израиля

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа в адрес Ирана обусловлены влиянием Израиля, а не стремлением отстаивать свободу слова, заявил конгрессмен-республиканец Томас Масси.
"У нас есть проблемы внутри страны, и мы не должны тратить военные ресурсы на внутренние дела другой страны. Для нанесения военных ударов по Ирану требуется разрешение конгресса. Эта угроза не касается свободы слова в Иране; она связана с долларом, нефтью и Израилем", - написал Масси в социальной сети X.
Ранее иранские СМИ сообщали, что протестующие нападают на сотрудников сил правопорядка Ирана. Как передавало агентство Fars, на западе Ирана трое погибли, 17 человек пострадали при нападении на сотрудников полиции. В то же время на юго-западе страны погибли по меньшей мере два человека, несколько полицейских пострадали.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента в среду был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.