"Дайте Чемберлену водки с бромом": как снимали комедию "Веселые ребята"

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Девяносто лет назад на экраны вышли "Веселые ребята" — картина, которая мгновенно покорила страну. Леонида Утесова стали узнавать повсюду, а Любовь Орлова превратилась в главную звезду советского кино. Но мало кто знает, какие невероятные истории происходили на съемочной площадке. Пьяные быки, гипнотизеры в обмороке... Рассказываем, как снимали фильм, который до сих пор заставляет смеяться.
Задание от вождя
История началась с личного указания Сталина. Вождь решил, что народу необходим веселый киножанр, и вызвал руководителя советского кинематографа Бориса Шумяцкого с конкретным заданием: найти мастеров для создания "красного смеха".
Шумяцкий обратился к звездам того времени — режиссеру Сергею Эйзенштейну и оператору Эдуарду Тиссе, создателям фильмов "Броненосец "Потемкин" и "Октябрь". Оба отказались почти в одинаковых выражениях: мол, очень занят, но есть талантливые ученики. Один предложил Григория Александрова, другой — Владимира Нильсена.
Режиссер Сергей Эйзенштейн
Как вспоминает исследователь советской музыки Дмитрий Минченок, Шумяцкий был возмущен таким ответом, но все же пошел к рекомендованным молодым специалистам.
От музыкального магазина до пастуха
Основой для будущего фильма стал спектакль "Музыкальный магазин". Идею подкинул режиссер Арнольд Григорьевич Арнольд. Утесов как-то пожаловался ему, что устал от сидящего на сцене оркестра.
"Я хочу театр, хочу играть роли. Я хочу из музыкантов сделать актеров!" — заявил маэстро. Так родилась идея спектакля, где музыканты находятся в магазине инструментов и играют для себя, а не для публики.
© Фото : Дирекция общественных связей Первого каналаКадр из кинофильма "Веселые ребята"
© Фото : Дирекция общественных связей Первого канала
Кадр из кинофильма "Веселые ребята"
Утесов исполнял сразу несколько ролей: продавец Костя Потехин, крестьянин-единоличник, американский дирижер и лиричный молодой человек. Спектакль показали больше полутора сотен раз, пока на него не попал Борис Шумяцкий. Вот он, материал для музыкальной кинокомедии.
Киноначальник пришел в гримерку и предложил перенести мюзикл на экран. Композитором должен был стать Исаак Дунаевский, но его кандидатура вызвала сомнения. Утесов настоял: "Если вы мне верите, то уж позвольте выбрать автора музыки самому. И вообще: без Дунаевского я в этом участвовать не буду".
Советский композитор Исаак Дунаевский
Главного героя — продавца Костю — превратили в пастуха. Правда, Александров сомневался в Утесове из-за возраста: хотелось видеть кого-то помоложе. Но где найти молодого артиста, играющего джаз?
"Мне по душе была музыкальность Леонида Осиповича, нравилась его команда, где все джазисты были не только музыкантами, но и хорошими комедийными артистами, — вспоминал режиссер. — Молодого актера на роль пастуха можно было найти, а вот другого такого джаза не было".
Четвероногие актеры и астрономические сметы
Животных для съемок достать было непросто — никаких специальных агентств тогда не существовало. Ассистенту режиссера Исидору Симкову пришлось превратиться в настоящего пастуха: кормить, поить, выгуливать и дрессировать целое стадо прямо на территории кинофабрики.
А еще на корм требовались баснословные деньги. Когда Александрову принесли на подпись очередную раздутую смету, он не выдержал: "Если этот грабеж не прекратится, я прикажу гонять стадо в ресторан "Метрополь", где его будут кормить салатом "Весна". Дешевле обойдется!" Угроза подействовала моментально.
"Правильный" пьяный поросенок
По сценарию животные врывались в столовую и устраивали погром: съедали салаты и фрукты, опрокидывали вино. Поросенок должен был напиться коньяка, а бык Чемберлен — опьянеть от крюшона.
С поросенком все прошло гладко: перед ним поставили тарелку с коньяком, он вылакал содержимое и превратился в пьяного хулигана — шатался, хрюкал и отчаянно прыгал со стола, а съемочная группа ловила его, чтобы не сломал себе что-нибудь.
Бык, который разгромил "Мосфильм"
Решили повторить этот эксперимент с быком. Поставили полведра водки. Бык степенно принюхался, начал пить, а затем показал буйный нрав: порвал привязь, выбежал во двор "Мосфильма" и принялся гонять людей.
Разъяренное животное бросилось за мотоциклистом. Несчастному пришлось взбираться на дерево, а бык методично бил рогами мотоцикл, пока тот не заглох. Затем зверь разгромил декоративный газетный киоск на одной из площадок.
Пожарные загнали буяна в гараж струями воды из брандспойтов и заперли. Но дальше что делать? На студию пригласили гипнотизера. Четыре часа он пристально смотрел быку в глаза... и упал в обморок от напряжения. Бык никак не отреагировал.
Спас положение ветеринар-пенсионер: "Нужен пьяный, но тихий бык? Ему надо дать водки, разбавив ее бромом. Он пошатается немного, ляжет и уснет". Рецепт сработал безупречно. Сцены с опьяневшим Чемберленом благополучно отсняли.
"Никаких бугаев!"
Изначально в финале "Марша веселых ребят" были такие слова:
"А ну, давай, поднимай выше ноги,
А ну, давай, не задерживай, бугай".
Утесов не смог смириться с тем, что в песне звучит слово "бугай" (бык-производитель).
Леонид Утесов
По воспоминаниям самого артиста, он тайно обратился к Василию Лебедеву-Кумачу и попросил написать новые стихи. Отдельно уточнил: в рефрене никаких бугаев! Так появились знаменитые строчки про легкость на сердце от песни веселой.
Правда, возникла проблема: сцены марша уже сняли и даже озвучили. Переснимать означало организовывать новую экспедицию в Гагры — невозможно. Решили наложить новую озвучку поверх готового материала.
© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала" | Перейти в медиабанкКадр цветной версии музыкальной комедии Григория Александрова "Веселые ребята"
Кадр цветной версии музыкальной комедии Григория Александрова "Веселые ребята"
Внимательный зритель заметит: когда Костя идет по горам со стадом и поет, движения губ не совпадают со звуком. Но это никого не смутило: песня оказалась настолько хороша, что на мелкие технические нюансы не обращали внимания.