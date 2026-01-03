"Дайте Чемберлену водки с бромом": как снимали комедию "Веселые ребята"

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Девяносто лет назад на экраны вышли "Веселые ребята" — картина, которая мгновенно покорила страну. Леонида Утесова стали узнавать повсюду, а Любовь Орлова превратилась в главную звезду советского кино. Но мало кто знает, какие невероятные истории происходили на съемочной площадке. Пьяные быки, гипнотизеры в обмороке... Рассказываем, как снимали фильм, который до сих пор заставляет смеяться.

Задание от вождя

История началась с личного указания Сталина. Вождь решил, что народу необходим веселый киножанр, и вызвал руководителя советского кинематографа Бориса Шумяцкого с конкретным заданием: найти мастеров для создания "красного смеха".

Шумяцкий обратился к звездам того времени — режиссеру Сергею Эйзенштейну и оператору Эдуарду Тиссе, создателям фильмов "Броненосец "Потемкин" и "Октябрь". Оба отказались почти в одинаковых выражениях: мол, очень занят, но есть талантливые ученики. Один предложил Григория Александрова, другой — Владимира Нильсена.

Как вспоминает исследователь советской музыки Дмитрий Минченок, Шумяцкий был возмущен таким ответом, но все же пошел к рекомендованным молодым специалистам.

От музыкального магазина до пастуха

Основой для будущего фильма стал спектакль "Музыкальный магазин". Идею подкинул режиссер Арнольд Григорьевич Арнольд. Утесов как-то пожаловался ему, что устал от сидящего на сцене оркестра.

"Я хочу театр, хочу играть роли. Я хочу из музыкантов сделать актеров!" — заявил маэстро. Так родилась идея спектакля, где музыканты находятся в магазине инструментов и играют для себя, а не для публики.

Утесов исполнял сразу несколько ролей: продавец Костя Потехин, крестьянин-единоличник, американский дирижер и лиричный молодой человек. Спектакль показали больше полутора сотен раз, пока на него не попал Борис Шумяцкий. Вот он, материал для музыкальной кинокомедии.

Киноначальник пришел в гримерку и предложил перенести мюзикл на экран. Композитором должен был стать Исаак Дунаевский, но его кандидатура вызвала сомнения. Утесов настоял : "Если вы мне верите, то уж позвольте выбрать автора музыки самому. И вообще: без Дунаевского я в этом участвовать не буду".

Главного героя — продавца Костю — превратили в пастуха. Правда, Александров сомневался в Утесове из-за возраста: хотелось видеть кого-то помоложе. Но где найти молодого артиста, играющего джаз?

"Мне по душе была музыкальность Леонида Осиповича, нравилась его команда, где все джазисты были не только музыкантами, но и хорошими комедийными артистами, — вспоминал режиссер. — Молодого актера на роль пастуха можно было найти, а вот другого такого джаза не было".

Четвероногие актеры и астрономические сметы

Животных для съемок достать было непросто — никаких специальных агентств тогда не существовало. Ассистенту режиссера Исидору Симкову пришлось превратиться в настоящего пастуха: кормить, поить, выгуливать и дрессировать целое стадо прямо на территории кинофабрики.

А еще на корм требовались баснословные деньги. Когда Александрову принесли на подпись очередную раздутую смету, он не выдержал: "Если этот грабеж не прекратится, я прикажу гонять стадо в ресторан "Метрополь", где его будут кормить салатом "Весна". Дешевле обойдется!" Угроза подействовала моментально.

"Правильный" пьяный поросенок

По сценарию животные врывались в столовую и устраивали погром: съедали салаты и фрукты, опрокидывали вино. Поросенок должен был напиться коньяка, а бык Чемберлен — опьянеть от крюшона.

С поросенком все прошло гладко: перед ним поставили тарелку с коньяком, он вылакал содержимое и превратился в пьяного хулигана — шатался, хрюкал и отчаянно прыгал со стола, а съемочная группа ловила его, чтобы не сломал себе что-нибудь.

Бык, который разгромил "Мосфильм"

Решили повторить этот эксперимент с быком. Поставили полведра водки. Бык степенно принюхался, начал пить, а затем показал буйный нрав: порвал привязь, выбежал во двор "Мосфильма" и принялся гонять людей.

Разъяренное животное бросилось за мотоциклистом. Несчастному пришлось взбираться на дерево, а бык методично бил рогами мотоцикл, пока тот не заглох. Затем зверь разгромил декоративный газетный киоск на одной из площадок.

Пожарные загнали буяна в гараж струями воды из брандспойтов и заперли. Но дальше что делать? На студию пригласили гипнотизера. Четыре часа он пристально смотрел быку в глаза... и упал в обморок от напряжения. Бык никак не отреагировал.

Спас положение ветеринар-пенсионер: "Нужен пьяный, но тихий бык? Ему надо дать водки, разбавив ее бромом. Он пошатается немного, ляжет и уснет". Рецепт сработал безупречно. Сцены с опьяневшим Чемберленом благополучно отсняли.

"Никаких бугаев!"

Изначально в финале "Марша веселых ребят" были такие слова:

"А ну, давай, поднимай выше ноги,

А ну, давай, не задерживай, бугай".

Утесов не смог смириться с тем, что в песне звучит слово "бугай" (бык-производитель).

По воспоминаниям самого артиста, он тайно обратился к Василию Лебедеву-Кумачу и попросил написать новые стихи. Отдельно уточнил: в рефрене никаких бугаев! Так появились знаменитые строчки про легкость на сердце от песни веселой.

Правда, возникла проблема: сцены марша уже сняли и даже озвучили. Переснимать означало организовывать новую экспедицию в Гагры — невозможно. Решили наложить новую озвучку поверх готового материала.