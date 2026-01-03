https://ria.ru/20260103/kolumbija-2066150722.html
Колумбия призвала провести заседание ООН по ситуации в Венесуэле
Колумбия призвала провести заседание ООН по ситуации в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Колумбия призвала провести заседание ООН по ситуации в Венесуэле
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Организация Американских Государств (ОАГ) и ООН должны провести срочное заседание по бомбардировкам Венесуэлы... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T10:24:00+03:00
2026-01-03T10:24:00+03:00
2026-01-03T10:25:00+03:00
в мире
венесуэла
колумбия
каракас
густаво петро
организация американских государств
оон
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066148576_438:413:3009:1859_1920x0_80_0_0_cab5d5ff3aa6680cfd65476f4aea1106.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066148601.html
венесуэла
колумбия
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066148576_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c0e75993ad1d2dbb72069ed81d693c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, колумбия, каракас, густаво петро, организация американских государств, оон, вооруженные силы сша, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Колумбия, Каракас, Густаво Петро, Организация американских государств, ООН, Вооруженные силы США, Удары США по Венесуэле
Колумбия призвала провести заседание ООН по ситуации в Венесуэле
Колумбия призвала ОАГ и ООН провести заседание по бомбардировкам Венесуэлы