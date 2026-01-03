Рейтинг@Mail.ru
Восходящая звезда группы Тутберидзе рассказала о планах на Олимпийские игры
Фигурное катание
 
12:57 03.01.2026
Восходящая звезда группы Тутберидзе рассказала о планах на Олимпийские игры
Восходящая звезда группы Тутберидзе рассказала о планах на Олимпийские игры - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Восходящая звезда группы Тутберидзе рассказала о планах на Олимпийские игры
Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала в интервью РИА Новости, что мечтает о долгой спортивной карьере, чтобы выступить не на одной Олимпиаде. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
спорт, этери тутберидзе
Фигурное катание, Спорт, Этери Тутберидзе
Восходящая звезда группы Тутберидзе рассказала о планах на Олимпийские игры

Фигуристка Хуснутдинова рассказала, что мечтает выступить не на одной Олимпиаде

Дина Хуснутдинова
Дина Хуснутдинова - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала в интервью РИА Новости, что мечтает о долгой спортивной карьере, чтобы выступить не на одной Олимпиаде.
Хуснутдиновой 16 лет, в августе она присоединилась к команде заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
«
"Я очень хочу кататься столько, сколько будет позволять здоровье. Конечно, хочу долгую спортивную карьеру - яркую, насыщенную, чтобы все запомнили, что была такая фигуристка. Не на одной Олимпиаде выступить", - сказала Хуснутдинова.
На прошедшем в декабре чемпионате России фигуристка заняла шестое место.
Полностью интервью с Диной Хуснутдиновой читайте в воскресенье на сайте РИА Новости.
