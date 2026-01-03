https://ria.ru/20260103/khusnutdinova-2066182515.html
Восходящая звезда группы Тутберидзе рассказала о планах на Олимпийские игры
Восходящая звезда группы Тутберидзе рассказала о планах на Олимпийские игры - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Восходящая звезда группы Тутберидзе рассказала о планах на Олимпийские игры
Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала в интервью РИА Новости, что мечтает о долгой спортивной карьере, чтобы выступить не на одной Олимпиаде. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T12:57:00+03:00
2026-01-03T12:57:00+03:00
2026-01-03T12:57:00+03:00
фигурное катание
спорт
этери тутберидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053689327_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_0b8989e6529dfef939ad8f7605dea94e.jpg
https://ria.ru/20260103/kostomarov-2065768514.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053689327_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_5b3f6a747acbd23e0122e30d9783cc7a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, этери тутберидзе
Фигурное катание, Спорт, Этери Тутберидзе
Восходящая звезда группы Тутберидзе рассказала о планах на Олимпийские игры
Фигуристка Хуснутдинова рассказала, что мечтает выступить не на одной Олимпиаде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала в интервью РИА Новости, что мечтает о долгой спортивной карьере, чтобы выступить не на одной Олимпиаде.
Хуснутдиновой 16 лет, в августе она присоединилась к команде заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
«
"Я очень хочу кататься столько, сколько будет позволять здоровье. Конечно, хочу долгую спортивную карьеру - яркую, насыщенную, чтобы все запомнили, что была такая фигуристка. Не на одной Олимпиаде выступить", - сказала Хуснутдинова.
На прошедшем в декабре чемпионате России фигуристка заняла шестое место.
Полностью интервью с Диной Хуснутдиновой читайте в воскресенье на сайте РИА Новости.