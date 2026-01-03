https://ria.ru/20260103/karakas-2066155675.html
Несколько районов Каракаса остались без электроэнергии
Несколько районов Каракаса остались без электроэнергии - РИА Новости, 03.01.2026
Несколько районов Каракаса остались без электроэнергии
В нескольких районах столицы Венесуэлы города Каракаса произошли отключения электроэнергии, сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T10:54:00+03:00
2026-01-03T10:54:00+03:00
2026-01-03T10:55:00+03:00
в мире
каракас
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066155226_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2dd2669fe78a9ca379902e21b0d7fd5.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066154798.html
каракас
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066155226_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ecabb6de095a351f533258fa20317036.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, каракас, венесуэла
В мире, Каракас, Венесуэла
Несколько районов Каракаса остались без электроэнергии
РИА Новости: в ряде районах Каракаса сообщили об отключениях электроэнергии