Праздничные ярмарки будут проходить в Москве до 31 января

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Праздничные ярмарки будут проходить в столице до 31 января на благоустроенной Пушкинской набережной, Праздничные ярмарки будут проходить в столице до 31 января на благоустроенной Пушкинской набережной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Мax.

« "Москвичи и гости столицы могут посетить праздничные ярмарки на благоустроенной Пушкинской набережной. Они будут проходить до 31 января в девяти оборудованных шале. Найдутся развлечения для всей семьи: посетителей ждут красочная зона с керлингом и хоккеем, активные зимние игры и аттракцион-карусель", - рассказал Собянин

Он отметил, что в самом сердце набережной есть уютная зона отдыха, где можно согреться ароматным чаем, попробовать новогодние угощения и послушать музыку.

"Пушкинская набережная стала ещё комфортнее после благоустройства. Специалисты расширили существующий проход вдоль Крымского моста, вдоль реки возвели шесть павильонов - они напоминают пришвартовавшийся круизный лайнер с верхними палубами-площадками", - уточнил Собянин.

Он подчеркнул, что набережную оформили в стиле работ советского художника-монументалиста Александра Дейнеки . Его творчество воспевало индустриализацию, спорт и авиацию - как раз те темы, которым был посвящен Парк Горького в момент своего основания. Благодаря этому в современном облике территории прослеживается связь времён и традиций.

"Особенность одного из павильонов - 12 плафонов в крыше, напоминающие мозаичные картины Дейнеки на станции метро "Маяковская"", - сообщил мэр Москвы

Кроме того, он отметил, что для территории созданы два масштабных панно по нереализованным эскизам художника - "Танец" и "Физкультурники". Оба выполнены из арт-бетона с применением особой технологии нанесения красок.