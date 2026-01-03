Праздничные ярмарки будут проходить в Москве до 31 января

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Праздничные ярмарки будут проходить в столице до 31 января на благоустроенной Пушкинской набережной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Мax.
"Москвичи и гости столицы могут посетить праздничные ярмарки на благоустроенной Пушкинской набережной. Они будут проходить до 31 января в девяти оборудованных шале. Найдутся развлечения для всей семьи: посетителей ждут красочная зона с керлингом и хоккеем, активные зимние игры и аттракцион-карусель", - рассказал Собянин.
Он отметил, что в самом сердце набережной есть уютная зона отдыха, где можно согреться ароматным чаем, попробовать новогодние угощения и послушать музыку.
"Пушкинская набережная стала ещё комфортнее после благоустройства. Специалисты расширили существующий проход вдоль Крымского моста, вдоль реки возвели шесть павильонов - они напоминают пришвартовавшийся круизный лайнер с верхними палубами-площадками", - уточнил Собянин.
Он подчеркнул, что набережную оформили в стиле работ советского художника-монументалиста Александра Дейнеки. Его творчество воспевало индустриализацию, спорт и авиацию - как раз те темы, которым был посвящен Парк Горького в момент своего основания. Благодаря этому в современном облике территории прослеживается связь времён и традиций.
"Особенность одного из павильонов - 12 плафонов в крыше, напоминающие мозаичные картины Дейнеки на станции метро "Маяковская"", - сообщил мэр Москвы.
Кроме того, он отметил, что для территории созданы два масштабных панно по нереализованным эскизам художника - "Танец" и "Физкультурники". Оба выполнены из арт-бетона с применением особой технологии нанесения красок.
"Еще там появились две скульптурные композиции в стиле 1930-х годов. Это двусторонние медальоны с четырьмя точными копиями барельефов, расположенных на станции метро "Парк культуры"", - заключил Собянин.
