Посольству в Венесуэле не поступала информация о пострадавших россиянах
Посольству в Венесуэле не поступала информация о пострадавших россиянах - РИА Новости, 03.01.2026
Посольству в Венесуэле не поступала информация о пострадавших россиянах
Информация о пострадавших или погибших в Венесуэле гражданах России не поступала, посольство поддерживает постоянный контакт с властями страны и гражданами РФ,... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T12:19:00+03:00
2026-01-03T12:19:00+03:00
2026-01-03T13:06:00+03:00
венесуэла
россия
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066155226_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2dd2669fe78a9ca379902e21b0d7fd5.jpg
Посольству в Венесуэле не поступала информация о пострадавших россиянах
