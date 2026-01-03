Рейтинг@Mail.ru
Распродажа российской нефти скоро закончится - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 03.01.2026 (обновлено: 08:08 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/ekonomika-2066075188.html
Распродажа российской нефти скоро закончится
Распродажа российской нефти скоро закончится - РИА Новости, 03.01.2026
Распродажа российской нефти скоро закончится
Флагманский сорт российской нефти — Urals — обвалился в декабре до 34 долларов за баррель, а размер скидки к марке Brent удвоился и достиг целых 27 долларов за... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T08:00:00+03:00
2026-01-03T08:08:00+03:00
россия
сша
москва
министерство финансов рф (минфин россии)
роснефть
лукойл
в мире
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066082007_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_d9222b1604e0ff7689dea711b03db644.jpg
https://ria.ru/20251128/ssha-2058040124.html
https://ria.ru/20250823/neft-2037038801.html
https://ria.ru/20250813/neft-2034879903.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Ольга Самофалова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg
Ольга Самофалова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066082007_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_5ef8a6b163b4ab02484df77ea41bbce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, министерство финансов рф (минфин россии), роснефть, лукойл, в мире, аналитика, urals, brent
Россия, США, Москва, Министерство финансов РФ (Минфин России), Роснефть, ЛУКОЙЛ, В мире, Аналитика, Urals, Brent

Распродажа российской нефти скоро закончится

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Ольга Самофалова
Ольга Самофалова
Все материалы
Флагманский сорт российской нефти — Urals — обвалился в декабре до 34 долларов за баррель, а размер скидки к марке Brent удвоился и достиг целых 27 долларов за каждый баррель. Выглядит ситуация так, как будто западные санкции, от которых Россия все время умело уворачивалась, наконец-то сработали. И теперь уже Москве не выкрутиться. Однако это не совсем так. Ситуация действительно выглядит сложно. Но даже сейчас у России есть выход.
Такое сильное падение нефти зафиксировано 19 декабря в балтийском порту Приморск и в черноморском Новороссийске. Мировой сорт нефти Brent тогда торговался в районе 61 доллара за баррель. Отсюда и получилась такая большая скидка на российскую нефть в 27 долларов (данные Argus Media).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
США с помощью российской нефти берут Европу за горло
28 ноября 2025, 08:00
Ситуация действительно начала ухудшаться с конца ноября, когда заработали санкции США против российских "Роснефти" и "Лукойла". Так, средняя цена Urals за 11 месяцев 2025 года составляла почти 56 долларов за баррель, а дисконт к Brent — 13,8 доллара за баррель. Но уже в ноябре Urals упала в цене до 41,1 доллара за баррель, а скидка выросла до 22,5 доллара за каждый баррель. В декабре ситуация ухудшилась: средняя цена была уже ближе к 39 долларам (данные Reuters). В сочетании с крепким рублем — а в декабре доллар в среднем стоил 79 рублей — это создает дополнительные проблемы для бюджета.
Финансовые власти строили доходы и расходы из того, что в 2025 году российская нефть будет стоить 69,7 доллара при курсе 96,5 доллара за баррель. В реальности нефть в среднем по году стоит дешевле более чем на десять долларов за баррель, а доллар дешевле больше чем на 17 рублей. Речь о средних годовых показателях, а не о 34 долларах, которые фиксировались в один конкретный день. В таких условиях рост дефицита бюджета неизбежен. По итогам 11 месяцев он вырос до 4,3 триллиона долларов, или два процента ВВП (данные Минфина на 9 декабря 2025 года).
Начало 2026-го ожидается рекордным по дефициту бюджета как раз из-за такого падения Urals в декабре. Именно декабрьские цены на нефть и курс рубля определяют, какие выплаты в бюджет будут в январе по НДПИ — налогу на добычу нефти. Доходы от НДПИ в январе могут составить 380 миллиардов рублей против 840 миллиардов рублей годом ранее, подсчитало агентство Reuters. Это минимальный размер выплат с января 2021-го.
Тогда сказалось падение цен на нефть на фоне пандемии COVID-19. Сейчас основная причина — это, конечно, санкции США против "Роснефти" и "Лукойла", которые потребовали перестройки логистики продаж, и необходимость платить новым посредникам. Однако это не единственная причина удешевления Urals и роста скидки на нашу нефть.
Второй фактор — это удары Украины по российским нефтяным танкерам, что сразу подняло стоимость фрахта танкеров для перевозки российской нефти, страхования и других услуг. Наконец, третий фактор, который играет против, — это глобальный тренд снижения цен на нефть. Это происходит и из-за ОПЕК+, которая начала восстанавливать добычу, и из-за нефтяных стран, не входящих в организацию, которые наращивают добычу. При этом спрос не поспевает за расширяющимся предложением.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Казахстан вернул нефть в Россию
23 августа 2025, 08:00
Но факт остается фактом. Если бы глобальная марка нефти Brent не упала до 61 доллара за баррель, ситуация с доходами бюджета от продажи российской нефти тоже была бы лучше. В 2022 году, например, когда дисконт нашей нефти был даже больше, чем сейчас, — выше 30 долларов, таких проблем бюджету это не доставило. Именно потому, что тогда любая нефть на мировых рынках стоила дороже. Brent в декабре 2022-го стоила почти 82 доллара за баррель.
Что касается самих нефтяников, то для них снижение цен хоть и неприятно, но не так критично, как для доходов бюджета. По крайней мере, большинство российских месторождений остается рентабельными при 40 долларах за баррель и даже при 34 долларах. Потому что добыча нефти происходит в России в массе своей на старых разработанных месторождениях, инвестиции в которые были сделаны давно и, скорее всего, даже отбиты. Здесь добыча может стоить считаные доллары. Чем новее месторождение, тем себестоимость добычи выше. Но нефтяники могут покрыть дыры на новых месторождениях за счет доходов со старых. Эксперты считают, что в зависимости от месторождения рентабельность варьируется от 15 до 45 долларов за баррель. Поэтому добыча нефти в России остается на прежнем уровне и вряд ли будет снижаться в 2026 году при сохранении нынешних рыночных условий.
Но для российской нефти условия с большей долей вероятности будут улучшаться. Об этом явно свидетельствует предыдущий опыт. Во-первых, после периода спада нефтяных цен так или иначе идет период их роста. Здесь вопрос скорее в том, как долго продлится этот первый период. Прогнозы по Brent пока неутешительные: ожидается снижение средней цены до 55 долларов в 2026 году (в сравнении с 69 в 2025-м). Вся надежда только на США, точнее, на американских сланцевиков: если они начнут сокращать добычу из-за снижения рентабельности добычи при таких низких ценах, то это поддержит стоимость барреля во всем мире. Эксперты EIA ждут пока очень незначительного снижения добычи нефти в США. Если их прогнозы будут ошибочны, то для России и в целом для нефтяников это будет плюсом.
Между тем стоимость российской Urals в следующем году может подрасти и даже без влияния мировых баррелей, а за счет только снижения дисконта к Brent. Эксперты в этом более чем уверены. Потому что такое уже не раз было. Даже когда дисконт достигал больше 30 долларов, спустя несколько месяцев он возвращался к многолетней норме в десять-пятнадцать долларов за баррель. Только за счет этого Urals должна будет подрасти до 50 долларов за баррель. Дефицит бюджетным, конечно, останется, но это в целом нормальная практика. Главное, чтобы дефицит не разрастался до космических размеров. Если еще и курс рубля ослабнет, то можно будет говорить о большей стабильности бюджетных доходов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Отказ Запада от "грязной" нефти обернулся провалом
13 августа 2025, 08:00
 
РоссияСШАМоскваМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоснефтьЛУКОЙЛВ миреАналитикаUralsBrent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала