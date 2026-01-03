Распродажа российской нефти скоро закончится

Флагманский сорт российской нефти — Urals — обвалился в декабре до 34 долларов за баррель, а размер скидки к марке Brent удвоился и достиг целых 27 долларов за каждый баррель. Выглядит ситуация так, как будто западные санкции, от которых Россия все время умело уворачивалась, наконец-то сработали. И теперь уже Москве не выкрутиться. Однако это не совсем так. Ситуация действительно выглядит сложно. Но даже сейчас у России есть выход.

Такое сильное падение нефти зафиксировано 19 декабря в балтийском порту Приморск и в черноморском Новороссийске . Мировой сорт нефти Brent тогда торговался в районе 61 доллара за баррель. Отсюда и получилась такая большая скидка на российскую нефть в 27 долларов (данные Argus Media ).

Ситуация действительно начала ухудшаться с конца ноября, когда заработали санкции США против российских " Роснефти " и " Лукойла ". Так, средняя цена Urals за 11 месяцев 2025 года составляла почти 56 долларов за баррель, а дисконт к Brent — 13,8 доллара за баррель. Но уже в ноябре Urals упала в цене до 41,1 доллара за баррель, а скидка выросла до 22,5 доллара за каждый баррель. В декабре ситуация ухудшилась: средняя цена была уже ближе к 39 долларам (данные Reuters ). В сочетании с крепким рублем — а в декабре доллар в среднем стоил 79 рублей — это создает дополнительные проблемы для бюджета.

Финансовые власти строили доходы и расходы из того, что в 2025 году российская нефть будет стоить 69,7 доллара при курсе 96,5 доллара за баррель. В реальности нефть в среднем по году стоит дешевле более чем на десять долларов за баррель, а доллар дешевле больше чем на 17 рублей. Речь о средних годовых показателях, а не о 34 долларах, которые фиксировались в один конкретный день. В таких условиях рост дефицита бюджета неизбежен. По итогам 11 месяцев он вырос до 4,3 триллиона долларов, или два процента ВВП (данные Минфина на 9 декабря 2025 года).

Начало 2026-го ожидается рекордным по дефициту бюджета как раз из-за такого падения Urals в декабре. Именно декабрьские цены на нефть и курс рубля определяют, какие выплаты в бюджет будут в январе по НДПИ — налогу на добычу нефти. Доходы от НДПИ в январе могут составить 380 миллиардов рублей против 840 миллиардов рублей годом ранее, подсчитало агентство Reuters. Это минимальный размер выплат с января 2021-го.

Тогда сказалось падение цен на нефть на фоне пандемии COVID-19. Сейчас основная причина — это, конечно, санкции США против "Роснефти" и "Лукойла", которые потребовали перестройки логистики продаж, и необходимость платить новым посредникам. Однако это не единственная причина удешевления Urals и роста скидки на нашу нефть.

Второй фактор — это удары Украины по российским нефтяным танкерам, что сразу подняло стоимость фрахта танкеров для перевозки российской нефти, страхования и других услуг. Наконец, третий фактор, который играет против, — это глобальный тренд снижения цен на нефть. Это происходит и из-за ОПЕК+ , которая начала восстанавливать добычу, и из-за нефтяных стран, не входящих в организацию, которые наращивают добычу. При этом спрос не поспевает за расширяющимся предложением.

Но факт остается фактом. Если бы глобальная марка нефти Brent не упала до 61 доллара за баррель, ситуация с доходами бюджета от продажи российской нефти тоже была бы лучше. В 2022 году, например, когда дисконт нашей нефти был даже больше, чем сейчас, — выше 30 долларов, таких проблем бюджету это не доставило. Именно потому, что тогда любая нефть на мировых рынках стоила дороже. Brent в декабре 2022-го стоила почти 82 доллара за баррель.

Что касается самих нефтяников, то для них снижение цен хоть и неприятно, но не так критично, как для доходов бюджета. По крайней мере, большинство российских месторождений остается рентабельными при 40 долларах за баррель и даже при 34 долларах. Потому что добыча нефти происходит в России в массе своей на старых разработанных месторождениях, инвестиции в которые были сделаны давно и, скорее всего, даже отбиты. Здесь добыча может стоить считаные доллары. Чем новее месторождение, тем себестоимость добычи выше. Но нефтяники могут покрыть дыры на новых месторождениях за счет доходов со старых. Эксперты считают, что в зависимости от месторождения рентабельность варьируется от 15 до 45 долларов за баррель. Поэтому добыча нефти в России остается на прежнем уровне и вряд ли будет снижаться в 2026 году при сохранении нынешних рыночных условий.

Но для российской нефти условия с большей долей вероятности будут улучшаться. Об этом явно свидетельствует предыдущий опыт. Во-первых, после периода спада нефтяных цен так или иначе идет период их роста. Здесь вопрос скорее в том, как долго продлится этот первый период. Прогнозы по Brent пока неутешительные: ожидается снижение средней цены до 55 долларов в 2026 году (в сравнении с 69 в 2025-м). Вся надежда только на США, точнее, на американских сланцевиков: если они начнут сокращать добычу из-за снижения рентабельности добычи при таких низких ценах, то это поддержит стоимость барреля во всем мире. Эксперты EIA ждут пока очень незначительного снижения добычи нефти в США. Если их прогнозы будут ошибочны, то для России и в целом для нефтяников это будет плюсом.