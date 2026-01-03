https://ria.ru/20260103/dzhekiri-2066179984.html
Нигерийский центровой расторг контракт с ЦСКА
Нигерийский центровой Тони Джекири покинул баскетбольный ЦСКА по соглашению сторон, сообщается на сайте армейской команды Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Нигерийский центровой Тони Джекири покинул баскетбольный ЦСКА по соглашению сторон, сообщается на сайте армейской команды Единой лиги ВТБ.
Джекири присоединился к ЦСКА летом 2023 года и стал с армейцами двукратным чемпионом лиги. В 12 матчах нынешнего сезона его показатели составили 7,5 очка, 4,8 подбора и 1,1 передачи.
"Тони - одна из ключевых фигур наших походов за чемпионскими титулами двух последних сезонов, и мы очень ценим его вклад в успехи ЦСКА. Он проявил себя как классный игрок, отличный товарищ по команде и любимец болельщиков. Благодарю Тони за эти годы в ЦСКА и от души желаю удачи и успехов на новом месте", - сказал президент клуба Андрей Ватутин
.
В составе "красно-синих" нигериец принял участие в 115 матчах, в которых набирал 9,3 очка, делал 5,2 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру.