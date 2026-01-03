Рейтинг@Mail.ru
Нигерийский центровой расторг контракт с ЦСКА
Баскетбол
 
12:46 03.01.2026
Нигерийский центровой расторг контракт с ЦСКА
Нигерийский центровой расторг контракт с ЦСКА - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Нигерийский центровой расторг контракт с ЦСКА
Нигерийский центровой Тони Джекири покинул баскетбольный ЦСКА по соглашению сторон, сообщается на сайте армейской команды Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
баскетбол
спорт
андрей ватутин
единая лига втб
цска
спорт, андрей ватутин, единая лига втб, цска
Баскетбол, Спорт, Андрей Ватутин, Единая Лига ВТБ, ЦСКА
Нигерийский центровой расторг контракт с ЦСКА

Нигерийский баскетболист Джекири покинул ЦСКА

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Нигерийский центровой Тони Джекири покинул баскетбольный ЦСКА по соглашению сторон, сообщается на сайте армейской команды Единой лиги ВТБ.
Джекири присоединился к ЦСКА летом 2023 года и стал с армейцами двукратным чемпионом лиги. В 12 матчах нынешнего сезона его показатели составили 7,5 очка, 4,8 подбора и 1,1 передачи.
"Тони - одна из ключевых фигур наших походов за чемпионскими титулами двух последних сезонов, и мы очень ценим его вклад в успехи ЦСКА. Он проявил себя как классный игрок, отличный товарищ по команде и любимец болельщиков. Благодарю Тони за эти годы в ЦСКА и от души желаю удачи и успехов на новом месте", - сказал президент клуба Андрей Ватутин.
В составе "красно-синих" нигериец принял участие в 115 матчах, в которых набирал 9,3 очка, делал 5,2 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру.
Демин набрал 10 очков за "Бруклин" в матче НБА против "Вашингтона"
Демин набрал 10 очков за "Бруклин" в матче НБА против "Вашингтона"
11:13
 
Баскетбол
 
