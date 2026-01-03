Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал ценности европейских лидеров продажными
22:47 03.01.2026
Дмитриев назвал ценности европейских лидеров продажными
Дмитриев назвал ценности европейских лидеров продажными

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ценности европейских лидеров предназначены на продажу, и ждать их высказываний бессмысленно, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В своем сообщении в соцсети X Дмитриев призвал "послушать" главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу евродипломатии Каю Каллас, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьера Великобритании Кира Стармера
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Сделать то же с Зеленским": на Западе высказались о России после шага США
Вчера, 16:21
«
"Давайте теперь послушаем Урсулу и Каю, Мерца и Стармера о европейских и британских ценностях. Их поддельные ценности продаются. Ожидание, когда испуганные вассалы заговорят, похоже на "В ожидании Годо" (пьеса-абсурд о бессмысленном ожидании чего-то, что изменит жизнь - ред.)", - написал он в соцсети X.
В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Трамп позже опубликовал фото Мадуро в спортивном костюме, больших наушниках и маске на глазах, заявив, что тот находится на борту корабля ВМС США.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Дмитриев поинтересовался, что скажет Каллас, если США атакуют Гренландию
Вчера, 18:35
 
