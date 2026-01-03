Рейтинг@Mail.ru
Дебютный гол Чинахова за "Питтсбург" принес команде победу над "Детройтом"
Хоккей
Хоккей
 
22:55 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/chinakhov-2066279282.html
Дебютный гол Чинахова за "Питтсбург" принес команде победу над "Детройтом"
Дебютный гол Чинахова за "Питтсбург" принес команде победу над "Детройтом" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Дебютный гол Чинахова за "Питтсбург" принес команде победу над "Детройтом"
"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T22:55:00+03:00
2026-01-03T22:55:00+03:00
хоккей
егор чинахов
брайан раст
рикард ракелл
питтсбург пингвинз
детройт ред уингз
коламбус блю джекетс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759221531_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_ca8a1cefa5ff0c41a1c81ae4673a1cdf.jpg
https://ria.ru/20260103/panarin-2066154011.html
егор чинахов, брайан раст, рикард ракелл, питтсбург пингвинз, детройт ред уингз, коламбус блю джекетс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Егор Чинахов, Брайан Раст, Рикард Ракелл, Питтсбург Пингвинз, Детройт Ред Уингз, Коламбус Блю Джекетс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)

Дебютный гол Чинахова за "Питтсбург" принес команде победу над "Детройтом"

© Фото : twitter.com/BlueJacketsNHLНападающий "Коламбус Блю Джекетс" Егор Чинахов
Нападающий Коламбус Блю Джекетс Егор Чинахов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : twitter.com/BlueJacketsNHL
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Детройте, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) в пользу гостей. В составе "Пингвинз" шайбы забросили Брайан Раст (4-я минута), Егор Чинахов (18), Рикард Ракелль (60) и Коннор Дьюар (60). У "Детройта" отличился Алекс Дебринкэт (36).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 января 2026 • начало в 20:00
Завершен
Детройт
1 : 4
Питтсбург
35:06 • Алекс Дебринкэт
03:44 • Брайан Раст
(Сидней Кросби, Паркер Вотерспун)
17:30 • Егор Чинахов
(Benjamin Kindel, Паркер Вотерспун)
59:00 • Рикард Ракелл
(Сидней Кросби, Бретт Кулак)
59:28 • Коннор Девар
(Блэйк Лизотт, Кристфер Летанг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Чинахов перешел в "Питтсбург" из "Коламбус Блю Джекетс" в результате обмена 29 декабря. 24-летний россиянин провел свой второй матч за "Пингвинз" и забросил первую шайбу за новый клуб. Всего на счету Чинахова 7 очков (4 гола + 3 передачи) в 31 матче текущего сезона.
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустил из-за травмы 14-й матч подряд.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ
Вчера, 10:45
"Детройт" (52 очка) лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Питтсбург" (47), одержавший четвертую победу подряд, занимает четвертую строчку в Столичном дивизионе.
В следующем матче "Питтсбург" сыграет с "Коламбусом" 4 января. "Детройт" в гостях сыграет с "Оттавой Сенаторз" 5 января.
 
ХоккейЕгор ЧинаховБрайан РастРикард РакеллПиттсбург ПингвинзДетройт Ред УингзКоламбус Блю ДжекетсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
