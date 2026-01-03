Дебютный гол Чинахова за "Питтсбург" принес команде победу над "Детройтом"

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Детройте, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) в пользу гостей. В составе "Пингвинз" шайбы забросили Брайан Раст (4-я минута), Егор Чинахов (18), Рикард Ракелль (60) и Коннор Дьюар (60). У "Детройта" отличился Алекс Дебринкэт (36).
03 января 2026 • начало в 20:00
Завершен
35:06 • Алекс Дебринкэт
03:44 • Брайан Раст
17:30 • Егор Чинахов
(Benjamin Kindel, Паркер Вотерспун)
59:00 • Рикард Ракелл
59:28 • Коннор Девар
Чинахов перешел в "Питтсбург" из "Коламбус Блю Джекетс" в результате обмена 29 декабря. 24-летний россиянин провел свой второй матч за "Пингвинз" и забросил первую шайбу за новый клуб. Всего на счету Чинахова 7 очков (4 гола + 3 передачи) в 31 матче текущего сезона.
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустил из-за травмы 14-й матч подряд.
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ
Вчера, 10:45
"Детройт" (52 очка) лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Питтсбург" (47), одержавший четвертую победу подряд, занимает четвертую строчку в Столичном дивизионе.
В следующем матче "Питтсбург" сыграет с "Коламбусом" 4 января. "Детройт" в гостях сыграет с "Оттавой Сенаторз" 5 января.