Рейтинг@Mail.ru
Два человека пострадали в тройном ДТП в Бурятии - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 03.01.2026 (обновлено: 13:04 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/burjatija-2066175605.html
Два человека пострадали в тройном ДТП в Бурятии
Два человека пострадали в тройном ДТП в Бурятии - РИА Новости, 03.01.2026
Два человека пострадали в тройном ДТП в Бурятии
Два человека пострадали в ДТП с участием микроавтобуса, дорожной автомашины и автомобиля УАЗ в Бурятии, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T12:30:00+03:00
2026-01-03T13:04:00+03:00
происшествия
республика бурятия
кабанский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
toyota corolla
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
https://ria.ru/20251217/burjatija-2062571710.html
республика бурятия
кабанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика бурятия, кабанский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), toyota corolla, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Республика Бурятия, Кабанский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Toyota Corolla, Крушение вертолета в Дагестане
Два человека пострадали в тройном ДТП в Бурятии

Два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом, дорожной автомашины и УАЗом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 3 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с участием микроавтобуса, дорожной автомашины и автомобиля УАЗ в Бурятии, сообщило региональное МВД.
По предварительным данным полиции, утром в субботу на 302-м километре трассы Р-258 "Байкал" в районе станции Боярский в Кабанском районе водитель микроавтобуса Toyota Hiасе не справился с управлением, столкнулся с комбинированной дорожной машиной, стоявший на обочине, и после этого столкнулся с УАЗом, которая двигалась во встречном направлении.
"В результате ДТП пострадал 67-летний водитель и 46-летний пассажир автомашины УАЗ, которые доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что микроавтобус шёл не по маршруту, его пассажиры не пострадали. Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Бурятии ищут водителя, врезавшегося в автобус с детьми
17 декабря 2025, 11:19
 
ПроисшествияРеспублика БурятияКабанский районУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Toyota CorollaКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала