Два человека пострадали в тройном ДТП в Бурятии

"В результате ДТП пострадал 67-летний водитель и 46-летний пассажир автомашины УАЗ, которые доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что микроавтобус шёл не по маршруту, его пассажиры не пострадали. Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.