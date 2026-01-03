https://ria.ru/20260103/burjatija-2066175605.html
Два человека пострадали в тройном ДТП в Бурятии
Два человека пострадали в ДТП с участием микроавтобуса, дорожной автомашины и автомобиля УАЗ в Бурятии, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 03.01.2026
Два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом, дорожной автомашины и УАЗом