СМИ: в ДТП с грузовиком в Бразилии погибли 11 человек
СМИ: в ДТП с грузовиком в Бразилии погибли 11 человек
Автобус и грузовик столкнулись в Бразилии, 11 человек погибли и еще 11 пострадали, сообщает портал G1. РИА Новости, 03.01.2026
G1: автобус и грузовик столкнулись в Бразилии, 11 человек погибли