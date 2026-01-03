Рейтинг@Mail.ru
02:38 03.01.2026
СМИ: в ДТП с грузовиком в Бразилии погибли 11 человек
Автобус и грузовик столкнулись в Бразилии, 11 человек погибли и еще 11 пострадали, сообщает портал G1. РИА Новости, 03.01.2026
в мире, бразилия
В мире, Бразилия
СМИ: в ДТП с грузовиком в Бразилии погибли 11 человек

G1: автобус и грузовик столкнулись в Бразилии, 11 человек погибли

© AP Photo / Andre PennerСкорая помощь в Бразилии
Скорая помощь в Бразилии
© AP Photo / Andre Penner
Скорая помощь в Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Автобус и грузовик столкнулись в Бразилии, 11 человек погибли и еще 11 пострадали, сообщает портал G1.
"Произошло столкновение грузовика и автобуса... погибли 11 человек, включая водителя автобуса", - говорится в публикации.
Как отмечается, 11 пострадавших доставлены в медицинские учреждения.
В миреБразилия
 
 
