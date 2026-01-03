https://ria.ru/20260103/bolshunov-2066223981.html
Бородавко рассказал о готовности Большунова
Бородавко рассказал о готовности Большунова - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Бородавко рассказал о готовности Большунова
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, ранее пропустивший несколько стартов по состоянию здоровья, готовится выступить на этапе... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T17:08:00+03:00
2026-01-03T17:08:00+03:00
2026-01-03T17:08:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
юрий бородавко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009624437_0:199:3204:2002_1920x0_80_0_0_db4e64c68273fe78ac486915469a8b1f.jpg
https://ria.ru/20260103/sorin-2066223421.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009624437_336:139:2881:2048_1920x0_80_0_0_0fec539c2c7ac02ece99118374cb09db.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр большунов, юрий бородавко
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Юрий Бородавко
Бородавко рассказал о готовности Большунова
Бородавко сообщил, что Большунов готовится к этапу Кубка России в Казани