Рейтинг@Mail.ru
Бородавко рассказал о готовности Большунова - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
17:08 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/bolshunov-2066223981.html
Бородавко рассказал о готовности Большунова
Бородавко рассказал о готовности Большунова - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Бородавко рассказал о готовности Большунова
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, ранее пропустивший несколько стартов по состоянию здоровья, готовится выступить на этапе... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T17:08:00+03:00
2026-01-03T17:08:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
юрий бородавко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009624437_0:199:3204:2002_1920x0_80_0_0_db4e64c68273fe78ac486915469a8b1f.jpg
https://ria.ru/20260103/sorin-2066223421.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009624437_336:139:2881:2048_1920x0_80_0_0_0fec539c2c7ac02ece99118374cb09db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр большунов, юрий бородавко
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Юрий Бородавко
Бородавко рассказал о готовности Большунова

Бородавко сообщил, что Большунов готовится к этапу Кубка России в Казани

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, ранее пропустивший несколько стартов по состоянию здоровья, готовится выступить на этапе Кубка России в Казани, рассказал РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Большунов пропустил пятый этап Кубка страны, проходивший 26-28 декабря в Кирово-Чепецке. Следующий этап состоится 15-18 января в Казани.
"Александр готовится к Казани и планирует участвовать в Кубке России", - сказал Бородавко.
Лыжные гонки. Югория. Первый снег. Спринт. Женщины - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Сорин оценил результаты Непряевой и Коростелева в спринтах
Вчера, 17:06
 
Лыжные гонкиСпортАлександр БольшуновЮрий Бородавко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Вашингтон
    Чикаго
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Тампа-Бэй
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Монреаль
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Эдмонтон
    Филадельфия
    2
    5
  • Хоккей
    Перерыв
    Лос-Анджелес
    Миннесота
    1
    1
  • Хоккей
    04.01 06:00
    Ванкувер
    Бостон
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Юта
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Баффало
    5
    1
  • Хоккей
    04.01 22:00
    Даллас
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала