Бородавко рассказал о готовности Большунова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, ранее пропустивший несколько стартов по состоянию здоровья, готовится выступить на этапе Кубка России в Казани, рассказал РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.