Глава МИД Белоруссии провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой
15:03 03.01.2026
Глава МИД Белоруссии провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой
в мире, белоруссия, венесуэла, каракас, максим рыженков, удары сша по венесуэле, мид венесуэлы
В мире, Белоруссия, Венесуэла, Каракас, Максим Рыженков, Удары США по Венесуэле, МИД Венесуэлы
Глава МИД Белоруссии провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой

© Sputnik / Виктор ТолочкоМаксим Рыженков
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Рыженков. Архивное фото
МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Иваном Хилем, выразил поддержку правительству Венесуэлы в ее позиции, связанной с суверенитетом, сохранением законно избранной в стране власти, сообщило белорусское министерство иностранных дел.
"Несколько минут назад по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с его венесуэльским коллегой Иваном Хилем. В ходе разговора министр Рыженков выразил поддержку правительству Венесуэлы в ее позиции, связанной с суверенитетом, сохранением законно избранной в стране власти и инициативам Каракаса, в том числе в международных организациях", - говорится в сообщении.
