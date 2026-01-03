Анохин: в Смоленской области в 2027 году появится новый строительный вуз

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Смоленская академия градостроительства и архитектуры с 2027 года станет образовательной организацией высшего образования, где будут готовить профессионалов в области архитектуры, строительства и геодезии, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Смоленской области Василий Анохин.

« "В регионе появится сильный образовательный центр, выпускники которого будут проектировать и строить жилье, дороги, современные городские пространства. Они будут получать дипломы государственного образца о высшем образовании", - написал Анохин

В настоящее время академия имеет статус областного учебного заведения среднего профессионального образования, являясь базовой организацией образовательно-производственного кластера строительной отрасли, созданного в рамках федерального проекта "Профессионалитет".