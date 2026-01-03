Рейтинг@Mail.ru
Анохин: в Смоленской области в 2027 году появится новый строительный вуз
20:09 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/anokhin-2066253621.html
Анохин: в Смоленской области в 2027 году появится новый строительный вуз
Анохин: в Смоленской области в 2027 году появится новый строительный вуз

Василий Анохин
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Смоленская академия градостроительства и архитектуры с 2027 года станет образовательной организацией высшего образования, где будут готовить профессионалов в области архитектуры, строительства и геодезии, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Смоленской области Василий Анохин.
«
"В регионе появится сильный образовательный центр, выпускники которого будут проектировать и строить жилье, дороги, современные городские пространства. Они будут получать дипломы государственного образца о высшем образовании", - написал Анохин.
В настоящее время академия имеет статус областного учебного заведения среднего профессионального образования, являясь базовой организацией образовательно-производственного кластера строительной отрасли, созданного в рамках федерального проекта "Профессионалитет".
В академии обучается более 2000 человек. После преобразования набор по программам среднего профессионального образования продолжится. Это позволит студентам выбрать удобный путь обучения и развиваться в рамках одного учебного заведения, отметил губернатор.
 
