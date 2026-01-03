Рейтинг@Mail.ru
Во Внуково ограничили прием и выпуск самолетов
22:51 03.01.2026
Во Внуково ограничили прием и выпуск самолетов
Во Внуково ограничили прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Внуково, сообщает Росавиация. РИА Новости, 03.01.2026
2026
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт)
Во Внуково ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Валерий Мельников
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Внуково, сообщает Росавиация.
«
"Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
