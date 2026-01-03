Рейтинг@Mail.ru
"Адмирал" — "Амур": смотреть онлайн матч КХЛ 3 января
09:00 03.01.2026
"Адмирал" — "Амур": смотреть онлайн матч КХЛ 3 января
"Адмирал" — "Амур": смотреть онлайн матч КХЛ 3 января
"Адмирал" и "Амур" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T09:00:00+03:00
2026-01-03T09:00:00+03:00
Хоккей, Адмирал, Амур, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Адмирал" — "Амур": смотреть онлайн матч КХЛ 3 января

Хоккеисты "Адмирала"
Хоккеисты Адмирала
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. "Адмирал" и "Амур" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 3 января и начнется в 10:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 января 2026 • начало в 10:00
Завершен
Адмирал
3 : 2
Амур
09:24 • Kyle Olson
(Марио Грман, Arseni Tsyba)
05:54 • Егор Петухов
(Аркадий Шестаков)
19:40 • Kyle Olson
(Никита Сошников, Либор Сулак)
13:08 • Ярослав Лихачев
09:11 • Кирилл Слепец
(Артур Гиздатуллин, Матвей Заседа)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейАдмиралАмурКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
