Умерла основательница кондитерской — символа Ростова-на-Дону

"Пришли печальные новости. К сожалению, не стало руководителя компании "Золотой колос" Абачараевой Нелли Лазаревны", - написал он в Telegram.

"Её трудолюбие, творческая энергия, талант руководителя сделали возглавляемое ей предприятие частью семейной истории для поколений ростовчан и одним из символов Ростова", - добавил он, отметив, что Абачараева оставила о себе светлую и благодарную память.