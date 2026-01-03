https://ria.ru/20260103/abacharaeva-2066281507.html
Умерла основательница кондитерской — символа Ростова-на-Дону
Умерла основательница кондитерской — символа Ростова-на-Дону - РИА Новости, 03.01.2026
Умерла основательница кондитерской — символа Ростова-на-Дону
Умерла Нелли Абачараева, руководитель одного из самых известных предприятий Ростова-на-Дону - кондитерской "Золотой колос", ставшей одним из символов города
Умерла основательница ростовской кондитерской "Золотой колос" Абачараева
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 янв - РИА Новости.
Умерла Нелли Абачараева, руководитель одного из самых известных предприятий Ростова-на-Дону - кондитерской "Золотой колос", ставшей одним из символов города, сообщил
глава региональной столицы Александр Скрябин.
"Пришли печальные новости. К сожалению, не стало руководителя компании "Золотой колос" Абачараевой Нелли Лазаревны", - написал он в Telegram.
Скрябин
отметил, что Абачараева стояла у истоков одного из самых известных предприятий города.
"Её трудолюбие, творческая энергия, талант руководителя сделали возглавляемое ей предприятие частью семейной истории для поколений ростовчан и одним из символов Ростова", - добавил он, отметив, что Абачараева оставила о себе светлую и благодарную память.
Согласно информации на сайте компании, кондитерская "Золотой колос" считается визитной карточкой Южной столицы. Кафе в центре города открылось в 1954 году. На сегодняшний день компания продолжает производить пирожные и классические торты, которые также представлены почти во всех торговых сетях города, области и других регионов Юга России
