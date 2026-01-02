Рейтинг@Mail.ru
Во время землетрясения в столице Мексики пострадали двенадцать человек - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/zemletryasenie-2066112180.html
Во время землетрясения в столице Мексики пострадали двенадцать человек
Во время землетрясения в столице Мексики пострадали двенадцать человек - РИА Новости, 02.01.2026
Во время землетрясения в столице Мексики пострадали двенадцать человек
Двенадцать человек пострадали в столице Мексики в результате землетрясения магнитудой 6,5, сообщила мэр Мехико Клара Бругада. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T21:13:00+03:00
2026-01-02T21:13:00+03:00
в мире
мексика
мехико (штат)
герреро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg
https://ria.ru/20260101/zemletryasenie-2065916945.html
мексика
мехико (штат)
герреро
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_340852e8441b9a247a4bd1db304ce9a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, мехико (штат), герреро
В мире, Мексика, Мехико (штат), Герреро
Во время землетрясения в столице Мексики пострадали двенадцать человек

Мэр Мехико Бругада сообщила о 12 пострадавших при землетрясении магнитудой 6,5

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 янв - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в столице Мексики в результате землетрясения магнитудой 6,5, сообщила мэр Мехико Клара Бругада.
«
"На данный момент 12 человек пострадали, упало пять столбов, четыре дерева, было 18 жалоб на перебои с электричеством в различных районах", - написала она в X.
В пятницу национальная сейсмологическая служба Мексики сообщала, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в штате Герреро на юге страны. Толчки также ощущались в штатах Морелос, Халиско, Оахака, Табаско и Колима.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
На Аляске произошло землетрясение
1 января, 10:13
 
В миреМексикаМехико (штат)Герреро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала