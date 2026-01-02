https://ria.ru/20260102/zemletryasenie-2066112180.html
Во время землетрясения в столице Мексики пострадали двенадцать человек
Во время землетрясения в столице Мексики пострадали двенадцать человек - РИА Новости, 02.01.2026
Во время землетрясения в столице Мексики пострадали двенадцать человек
Двенадцать человек пострадали в столице Мексики в результате землетрясения магнитудой 6,5, сообщила мэр Мехико Клара Бругада. РИА Новости, 02.01.2026
Мэр Мехико Бругада сообщила о 12 пострадавших при землетрясении магнитудой 6,5