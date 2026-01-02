Рейтинг@Mail.ru
Защита Зинченко заявила об отсутствии доказательств по делу о мошенничестве - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/zaschita-2066015176.html
Защита Зинченко заявила об отсутствии доказательств по делу о мошенничестве
Защита Зинченко заявила об отсутствии доказательств по делу о мошенничестве - РИА Новости, 02.01.2026
Защита Зинченко заявила об отсутствии доказательств по делу о мошенничестве
Адвокат заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко, арестованного по обвинению в крупном мошенничестве, заявил об отсутствии доказательств... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T04:05:00+03:00
2026-01-02T04:05:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20260102/delo-2066014422.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Защита Зинченко заявила об отсутствии доказательств по делу о мошенничестве

Защита Зинченко заявила об отсутствии доказательств причастности к мошенничеству

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Адвокат заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко, арестованного по обвинению в крупном мошенничестве, заявил об отсутствии доказательств причастности его подзащитного к инкриминируемому преступлению, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Защитник…возражал против удовлетворения ходатайства следователя, ссылаясь на то, что в представленных следственным органом материалах отсутствуют доказательства обоснованности подозрения в причастности его подзащитного к инкриминируемому ему деянию", - сказано в документах.
Кроме этого, защита указала на то, что следователем не представлены доказательства, подтверждающие, что Зинченко может скрыться и воспрепятствовать расследованию дела.
Сообщается, что Зинченко задержали 19 декабря, на следующий день ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество) и арестовали. По ней грозит до десяти лет лишения свободы.
Замгубернатора отправили в СИЗО до 17 февраля.
Суд - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Свидетели дали показания по делу замгубернатора Запорожской области
03:33
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала