Защита Зинченко заявила об отсутствии доказательств по делу о мошенничестве
Адвокат заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко, арестованного по обвинению в крупном мошенничестве, заявил об отсутствии доказательств... РИА Новости, 02.01.2026
2026
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Адвокат заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко, арестованного по обвинению в крупном мошенничестве, заявил об отсутствии доказательств причастности его подзащитного к инкриминируемому преступлению, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Защитник…возражал против удовлетворения ходатайства следователя, ссылаясь на то, что в представленных следственным органом материалах отсутствуют доказательства обоснованности подозрения в причастности его подзащитного к инкриминируемому ему деянию", - сказано в документах.
Кроме этого, защита указала на то, что следователем не представлены доказательства, подтверждающие, что Зинченко может скрыться и воспрепятствовать расследованию дела.
Сообщается, что Зинченко задержали 19 декабря, на следующий день ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ
(крупное мошенничество) и арестовали. По ней грозит до десяти лет лишения свободы.
Замгубернатора отправили в СИЗО до 17 февраля.