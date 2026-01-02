Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась о сомнениях западных СМИ в теракте в Хорлах - РИА Новости, 02.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
00:01 02.01.2026 (обновлено: 05:51 02.01.2026)
Захарова высказалась о сомнениях западных СМИ в теракте в Хорлах
Захарова высказалась о сомнениях западных СМИ в теракте в Хорлах - РИА Новости, 02.01.2026
Захарова высказалась о сомнениях западных СМИ в теракте в Хорлах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появившиеся в ряде СМИ сомнения о жертвах от налета украинского БПЛА по кафе в Херсонской... РИА Новости, 02.01.2026
в мире
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
киев
мария захарова
россия
херсонская область
киев
Захарова высказалась о сомнениях западных СМИ в теракте в Хорлах

Захарова: Запад не отменял тактику молчания о преступлениях Киева

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появившиеся в ряде СМИ сомнения о жертвах от налета украинского БПЛА по кафе в Херсонской области, заявила, что тактику стратегического молчания о преступлениях Киева Запад не отменял.
"Читаю в некоторых СМИ и блогах о наличии "сомнений" в том, что в кафе были жертвы", — написала она в своем Telegram-канале
"Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся", — добавила дипломат.
"Сказала бы "совести у вас нет, что ли", но не буду — знаю, что нет. Ну и тактику "стратегического молчания", когда можно годами не видеть теракты Банковой, Запад не отменял", — заключила Захарова.
ВСУ атаковали Хорлы натовскими БПЛА, заявили в сопротивлении Херсона
Вчера, 14:07

Атаки на мирное население

В ночь на 1 января ВСУ атаковали беспилотниками кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Погибли 24 человека, 29 получили ранения, из них пятеро — дети.
По словам Сальдо, украинские боевики целенаправленно сожгли людей: они использовали три БПЛА, один из них — с зажигательной смесью. Перед этим местность разведали при помощи другого дрона. Как рассказали РИА Новости в херсонском антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные беспилотники производства стран НАТО. Сальдо допустил причастность к произошедшему британских спецслужб.
Пожар потушили только под утро. Всех пострадавших направили в больницы в Крыму. Как сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, всего в медучреждениях сейчас находятся десять человек, все с минно-взрывными травмами, их состояние стабильное. Одна из раненых беременна. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные — средней степени тяжести.
Дмитриев задался вопросом, осветят ли западные СМИ атаку ВСУ в Хорлах
00:31
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают обстоятельства и всех причастных к преступлению.
Накануне днем ВСУ предприняли еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.
Украинские войска ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах
01:06
 
