МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появившиеся в ряде СМИ сомнения о жертвах от налета украинского БПЛА по кафе в Херсонской области, заявила , что тактику стратегического молчания о преступлениях Киева Запад не отменял.

"Читаю в некоторых СМИ и блогах о наличии "сомнений" в том, что в кафе были жертвы", — написала она в своем Telegram-канале

"Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся", — добавила дипломат.

"Сказала бы "совести у вас нет, что ли", но не буду — знаю, что нет. Ну и тактику "стратегического молчания", когда можно годами не видеть теракты Банковой, Запад не отменял", — заключила Захарова.

Атаки на мирное население

В ночь на 1 января ВСУ атаковали беспилотниками кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Погибли 24 человека, 29 получили ранения, из них пятеро — дети.

По словам Сальдо, украинские боевики целенаправленно сожгли людей: они использовали три БПЛА, один из них — с зажигательной смесью. Перед этим местность разведали при помощи другого дрона. Как рассказали РИА Новости в херсонском антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные беспилотники производства стран НАТО . Сальдо допустил причастность к произошедшему британских спецслужб.

Пожар потушили только под утро. Всех пострадавших направили в больницы в Крыму. Как сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, всего в медучреждениях сейчас находятся десять человек, все с минно-взрывными травмами, их состояние стабильное. Одна из раненых беременна. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные — средней степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают обстоятельства и всех причастных к преступлению.

Накануне днем ВСУ предприняли еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.