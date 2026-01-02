Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о готовности США поддержать протестующих в Иране
11:08 02.01.2026
Трамп заявил о готовности США поддержать протестующих в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям. РИА Новости, 02.01.2026
Трамп заявил о готовности США поддержать протестующих в Иране

Трамп: США готовы поддержать мирных протестующих в Иране

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям.
"Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что для него обычное явление, то Соединенные Штаты Америки придут к ним на помощь. Мы полностью готовы к действиям", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
СМИ: протестующие на западе Ирана подожгли Коран
Вчера, 00:46
 
