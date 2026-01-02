https://ria.ru/20260102/zajavivshij-2066036655.html
Трамп заявил о готовности США поддержать протестующих в Иране
Трамп заявил о готовности США поддержать протестующих в Иране - РИА Новости, 02.01.2026
Трамп заявил о готовности США поддержать протестующих в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям. РИА Новости, 02.01.2026
