Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия атаковала Переходный совет в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 02.01.2026 (обновлено: 14:47 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/yemen-2066063432.html
Саудовская Аравия атаковала Переходный совет в Йемене, сообщил источник
Саудовская Аравия атаковала Переходный совет в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 02.01.2026
Саудовская Аравия атаковала Переходный совет в Йемене, сообщил источник
Боевая авиация Саудовской Аравии в пятницу нанесла авиаудары по силам Южного переходного совета, выступающего за отделение юга Йемена, в провинции Хадрамаут на... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T14:38:00+03:00
2026-01-02T14:47:00+03:00
в мире
саудовская аравия
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065572919_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_18d15808a02840376bad5991925658be.jpg
https://ria.ru/20251230/konflikt-2065775237.html
саудовская аравия
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065572919_301:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_22404f80d6fa962e51f4ad7643b4d548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, йемен
В мире, Саудовская Аравия, Йемен
Саудовская Аравия атаковала Переходный совет в Йемене, сообщил источник

Саудовские ВВС атаковали силы Южного переходного совета на востоке Йемена

© AP Photo / Alex BrandonИстребители F-15 ВВС Саудовской Аравии
Истребители F-15 ВВС Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Истребители F-15 ВВС Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 2 янв - РИА Новости. Боевая авиация Саудовской Аравии в пятницу нанесла авиаудары по силам Южного переходного совета, выступающего за отделение юга Йемена, в провинции Хадрамаут на востоке страны, сообщил РИА Новости источник в органах власти Хадрамаута.
"Саудовские истребители нанесли удары по позиции 37-й бронетанковой бригады в районе аль-Хашаа округа Хаура (север Хадрамаута - ред.), где дислоцируются силы 5-й бригады подразделений снабжения, входящих в состав Южного переходного совета", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, авиаудары последовали за обстрелом танков сил формирования "Диреа аль-Ватан" ("Щит Родины") по мере их продвижения из района аль-Абp (северо-запад Хадрамаута). Это произошло после того, как губернатор Хадрамаута в провинции Салем аль-Ханбаши объявил о начале передачи военных лагерей от сил Переходного совета.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Саудовская Аравия и ОАЭ продолжат конфликт в виде "прокси", считает эксперт
30 декабря 2025, 21:20
 
В миреСаудовская АравияЙемен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала