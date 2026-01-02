https://ria.ru/20260102/yemen-2066063432.html
Саудовская Аравия атаковала Переходный совет в Йемене, сообщил источник
Саудовская Аравия атаковала Переходный совет в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 02.01.2026
Саудовская Аравия атаковала Переходный совет в Йемене, сообщил источник
Боевая авиация Саудовской Аравии в пятницу нанесла авиаудары по силам Южного переходного совета, выступающего за отделение юга Йемена, в провинции Хадрамаут на... РИА Новости, 02.01.2026
КАИР, 2 янв - РИА Новости. Боевая авиация Саудовской Аравии в пятницу нанесла авиаудары по силам Южного переходного совета, выступающего за отделение юга Йемена, в провинции Хадрамаут на востоке страны, сообщил РИА Новости источник в органах власти Хадрамаута.
"Саудовские истребители нанесли удары по позиции 37-й бронетанковой бригады в районе аль-Хашаа округа Хаура (север Хадрамаута - ред.), где дислоцируются силы 5-й бригады подразделений снабжения, входящих в состав Южного переходного совета", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, авиаудары последовали за обстрелом танков сил формирования "Диреа аль-Ватан" ("Щит Родины") по мере их продвижения из района аль-Абp (северо-запад Хадрамаута). Это произошло после того, как губернатор Хадрамаута в провинции Салем аль-Ханбаши объявил о начале передачи военных лагерей от сил Переходного совета.