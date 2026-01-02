Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии согласовала с Трампом визит в США - РИА Новости, 02.01.2026
19:59 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/yaponiya-2066103796.html
Премьер Японии согласовала с Трампом визит в США
Премьер Японии согласовала с Трампом визит в США - РИА Новости, 02.01.2026
Премьер Японии согласовала с Трампом визит в США
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, договорившись с ним о согласовании своего визита в... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T19:59:00+03:00
2026-01-02T19:59:00+03:00
в мире
китай
япония
тайвань
санаэ такаити
дональд трамп
нэнси пелоси
китай
япония
тайвань
в мире, китай, япония, тайвань, санаэ такаити, дональд трамп, нэнси пелоси
В мире, Китай, Япония, Тайвань, Санаэ Такаити, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси
Премьер Японии согласовала с Трампом визит в США

Премьер Японии Такаити договорилась с Трампом о визите в США весной этого года

© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 2 янв - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, договорившись с ним о согласовании своего визита в Соединенные Штаты весной этого года, об этом она сказала журналистам после разговора.
По словам Такаити, Трамп пригласил ее посетить США с визитом, лидеры договорились согласовать визит на эту весну. Также стороны подтвердили укрепление двусторонних отношений и необходимость углубления сотрудничества с Южной Кореей и другими странами-единомышленниками и сохранение курса на создание свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Новый премьер Японии оценила разговор с Трампом
25 октября 2025, 18:23
Такаити также поздравила президента США с отмечаемым в этом году 250-летием Соединенных Штатов.
В основном разговор касался вопросов регионального характера, при этом Такаити не стала раскрывать, шла ли речь о Китае, сообщило Киодо.
Ранее сообщалось, что Такаити хочет посетить США до планируемого на апрель визита Трампа в Китай. Также в преддверии телефонного разговора знакомые с ситуацией источники агентства предполагали, что разговор во многом будет посвящен охлаждению отношений Японии и Китая из-за Тайваня и учениям КНР вблизи Тайваня.
В конце прошлого года произошло резкое охлаждение отношений Токио и Пекина после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити в начале ноября о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы", можно будет расценивать "как экзистенциальный кризис". Как выяснилось впоследствии, этот ответ не был подготовлен как официальный, а являлся импровизацией Такаити на месте.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время подписания американо-японского торгового соглашения. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Япония и США подписали соглашение о золотой эре альянса
28 октября 2025, 06:11
В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в своем сообщении на странице в соцсети X написал: "Ничего не остается, как не колеблясь ни мгновения сломать эту грязную шею, которая влезла без спроса. Вы к этому готовы?". Затем пост был удален.
Затем последовала серия взаимных протестов и вызовов послов. Через 10 дней после высказываний Такаити в середине ноября министерство образования и министерство культуры и туризма Китая призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в Китае стали отменять выступления японских артистов и прокат японских фильмов.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Китай, и Тайвань в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Цветение сакуры в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Япония подарит США 250 деревьев сакуры
28 октября 2025, 04:46
 
В миреКитайЯпонияТайваньСанаэ ТакаитиДональд ТрампНэнси Пелоси
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
