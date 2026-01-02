Трамп перед брифингом по разведке выбирал отделку для бального зала

ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед закрытым брифингом по разведке занялся выбором природных камней для бального зала Белого дома, сообщил пресс-пул Белого дома.
Президент в пятницу должен заслушать закрытый брифинг по разведке, а также принять у себя американского посла в Китае Дэвида Пердью.
«
"Президент Трамп за свой счёт приобретает мрамор и оникс для бального зала Белого дома", - цитирует пул представителя администрации.
По информации пула, американский лидер осматривает и выбирает материалы в магазине Arc Stone & Tile, расположенном в промышленной зоне города Лейк Уорт, штат Флорида.
Трамп после вступления в должность начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу президенту. Чтобы построить бальный зал, президент США снес историческое западное крыло Белого дома.
Трамп похвастался украшениями своего кабинета
29 сентября 2025, 09:53