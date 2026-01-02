Рейтинг@Mail.ru
18:24 02.01.2026
Трамп перед брифингом по разведке выбирал отделку для бального зала
Президент США Дональд Трамп перед закрытым брифингом по разведке занялся выбором природных камней для бального зала Белого дома, сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 02.01.2026
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед закрытым брифингом по разведке занялся выбором природных камней для бального зала Белого дома, сообщил пресс-пул Белого дома.
Президент в пятницу должен заслушать закрытый брифинг по разведке, а также принять у себя американского посла в Китае Дэвида Пердью.
"Президент Трамп за свой счёт приобретает мрамор и оникс для бального зала Белого дома", - цитирует пул представителя администрации.
По информации пула, американский лидер осматривает и выбирает материалы в магазине Arc Stone & Tile, расположенном в промышленной зоне города Лейк Уорт, штат Флорида.
Трамп после вступления в должность начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу президенту. Чтобы построить бальный зал, президент США снес историческое западное крыло Белого дома.
Украшения из 24-каратного золота, которые использовали для интерьера в Овальном кабинете и зале кабинета в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Трамп похвастался украшениями своего кабинета
29 сентября 2025, 09:53
 
