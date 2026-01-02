Страшная смерть красавицы и наследницы герцога. Трагедия Стеллы Теннант

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Через пять дней после своего 50-летия Стелла Теннант покончила с собой. Внучка герцога, муза Карла Лагерфельда, мать четверых детей. Ее боготворили Версаче и Маккуин. Журналы дрались за право снять ее для обложки. Со стороны — жизнь-сказка, о которой мечтают миллионы.

Что может довести до края того, у кого есть все?

Аристократка, которая стала элитой

Стелла родилась 17 декабря 1970-го в Лондоне. Она была внучкой Эндрю Кавендиша, 11-го герцога Девонширского, и Деборы Митфорд — одной из легендарных сестер Митфорд, чьи имена до сих пор на слуху у знатоков английской аристократии. Семья владела поместьями, имела связи, деньги. Казалось бы, жизнь в шоколаде.

© iStock.com / webphotographeer Демонстрация моделей одежды манекенщицами © iStock.com / webphotographeer Демонстрация моделей одежды манекенщицами

В начале 90-х судьба свела девушку с модой. Подруга представила 22-летнюю Стеллу модному редактору Плам Сайкс. Теннант недавно проколола нос — деталь, которая тогда казалась дикостью для модельного бизнеса. Но именно эта панковская смелость привлекла внимание.

Стелла отправила свои фотографии в британский Vogue. И попала на съемку для декабрьского номера 1993 года — знаменитую статью London Girls. В тот же день ее пригласили сниматься для Versace в Париже. А знаменитый фотограф Стивен Мейзел снял ее для обложки итальянского Vogue. Ее мир перевернулся.

Муза Лагерфельда и лицо Chanel

Карл Лагерфельд увидел в ней что-то особенное. По словам Harper's Bazaar, он якобы заметил сходство с самой Коко Шанель и сделал Стеллу эксклюзивным лицом Chanel. Это был 1996 год — пик славы молодой модели.

В том же году она вышла на подиум в микро-бикини от Chanel на показе haute couture. Образ стал легендой.

Стелла работала с теми, кого боготворил весь мир моды: Джанни Версаче, Александр Маккуин, Николя Гескьер, Риккардо Тиши. Они все называли ее музой. Она была на обложках, ходила на 75 показов за сезон, зарабатывала миллионы. Рядом с ней на подиумах — Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Клаудия Шиффер. Элита.

Семья, которая казалась идеальной

В 1999-м модель вышла замуж за французского фотографа Дэвида Ласне. Они познакомились, когда ее карьера была на пике, а он работал ассистентом знаменитого фотографа Марио Тестино и был назначен на съемку с ней в Нью-Йорке. Свадьба была роскошной — аристократической, как и полагалось внучке герцога.

© iStock.com / Елена Новикова Молодожены © iStock.com / Елена Новикова Молодожены

Вскоре Стелла забеременела. И приняла решение уйти из моды. "Я отдала все — всю свою энергию и время. И теперь мы собираемся уехать и завести семью", — призналась она в интервью.

У пары родились четверо детей: сын Марсель и три дочери — Сесили, Жасмин и Айрис. Семья жила в особняке XVIII-века в Эдроме, в Шотландских Границах, недалеко от поместья родителей Стеллы. Со стороны — картинка идеальной жизни. Дети, любовь, дом мечты.

Дэвид позже сменил профессию — стал остеопатом. Вдохновением послужил их сын Марсель, который в младенчестве переболел коклюшем.

Возвращение на подиум

В 2002-м, после рождения третьего ребенка, Стелла решила вернуться в моду. Но мир моды изменился. В нулевые журналы предпочитали более гламурных моделей. Андрогинный стиль Стеллы выходил из моды.

© Depositphotos.com / HayDmitriy Визажист за работой © Depositphotos.com / HayDmitriy Визажист за работой

"Агентство не знало, что со мной делать", — вспоминала она позже. Ее слава блекла. Предложений становилось меньше. Та лавина контрактов, когда она ходила на 75 показов за сезон, осталась в прошлом.

С 2010-х ситуация немного изменилась. Она снова стала появляться на подиумах — но уже избирательно. Только для тех дизайнеров, которые ее по-настоящему ценили. Карл Лагерфельд продолжал звать ее в Chanel. Alexander McQueen, Saint Laurent, Valentino — те, для кого она оставалась музой, не забывали про нее.

В 2012-м вышла на церемонию закрытия Олимпийских игр в Лондоне вместе с Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. В 2016-м получила награду Harper's Bazaar за вклад в индустрию. Продолжала появляться на показах — несколько раз в год, а не десятки, как раньше.

Последний раз она вышла на подиум в январе 2020 года — для Valentino Haute Couture в Париже. Через 11 месяцев ее не стало.

Трещина, которую никто не видел

В августе 2020-го, за четыре месяца до трагедии, Стелла и Дэвид объявили о расставании. Двадцать один год брака закончился. Причины не назывались. Дэвид сказал в интервью: "Нет ничего лучше, чем стареть вместе. И очень легко что-то разрушить".

Что именно разрушилось — неизвестно. Но для Стеллы это, похоже, стало последней каплей.

В 11:30 утра 22 декабря 2020-го в полицию Шотландии поступил вызов. Внезапная смерть 50-летней женщины. Подозрительных обстоятельств не было. Но все понимали: это не несчастный случай. В январе 2021-го семья призналась: Стелла покончила с собой. Оставила четверых детей в возрасте от 16 до 22 лет с отцом.

© Depositphotos.com / Kzenon Женщина на похоронах © Depositphotos.com / Kzenon Женщина на похоронах

Семья попросила уважать их приватность и отметила: Теннант долго боролась с психическими проблемами. "Стелла на протяжении длительного времени была нездорова. С глубочайшей скорбью семья сообщает, что, несмотря на поддержку и любовь близких, она не смогла продолжать жить".

Индустрия скорбит — но меняется ли что-то?

Мир моды был в шоке. Донателла Версаче написала : "Стелла, я не могу поверить, что ты ушла... Ты ушла слишком рано". Наоми Кэмпбелл назвала ее "редкой красотой внутри и снаружи". Анна Винтур сказала: "Стелла была определением оригинальности во всем, что она делала".

© AP Photo / Bebeto Matthews Американский дизайнер Кейт Спейд © AP Photo / Bebeto Matthews Американский дизайнер Кейт Спейд