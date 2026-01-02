В докладе рассказали, какие цели ставит стратегия нацбезопасности США

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Новая национальная стратегия безопасности США нацелена на "стабилизацию" отношений с Россией, а в отношении Европы предполагает передачу ответственности за безопасность Европы самим европейским странам, говорится в докладе ИМЭМО РАН, доступном РИА Новости.