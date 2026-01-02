Рейтинг@Mail.ru
В докладе рассказали, какие цели ставит стратегия нацбезопасности США
05:16 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/strategiya-2066017108.html
В докладе рассказали, какие цели ставит стратегия нацбезопасности США
В докладе рассказали, какие цели ставит стратегия нацбезопасности США - РИА Новости, 02.01.2026
В докладе рассказали, какие цели ставит стратегия нацбезопасности США
Новая национальная стратегия безопасности США нацелена на "стабилизацию" отношений с Россией, а в отношении Европы предполагает передачу ответственности за... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T05:16:00+03:00
2026-01-02T05:16:00+03:00
в мире
сша
китай
россия
сергей лавров
дональд трамп
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20260101/ssha-2065951387.html
https://ria.ru/20251231/tramp-2065826880.html
сша
китай
россия
в мире, сша, китай, россия, сергей лавров, дональд трамп, евросоюз, politico
В мире, США, Китай, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Евросоюз, Politico
В докладе рассказали, какие цели ставит стратегия нацбезопасности США

Новая стратегия нацбезопасности США ставит цель стабилизации отношений с РФ

© РИА Новости / Игорь Наймушин
Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Новая национальная стратегия безопасности США нацелена на "стабилизацию" отношений с Россией, а в отношении Европы предполагает передачу ответственности за безопасность Европы самим европейским странам, говорится в докладе ИМЭМО РАН, доступном РИА Новости.
"В отношении Евросоюза Стратегия продолжает риторику шокировавшего европейский истеблишмент выступления вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года... США объявляют курс на перекладывание ответственности за европейскую безопасность на европейские государства, тем самым планируя дальнейшее ослабление трансатлантических связей в сфере безопасности... В отношении России документ лаконичен, четко ставится цель "стабилизации" отношений", - говорится в докладе.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В США считают, что Габбард не заинтересована в преследовании России
Вчера, 14:49
Там отмечается, что в стратегии не обозначен четкий временной горизонт, но она определяется как "стратегия Трампа", следовательно, рассчитана на нынешний президентский период Трампа.
В докладе указывается, что в стратегии национальной безопасности взгляды США на отношения с Китаем претерпели изменения.
"В отличие от прежних документов, где КНР однозначно рассматривалась как главный противник и угроза для Соединенных Штатов, в китайской части "стратегии Трампа" планируется "сбалансировать экономические отношения Америки с Китаем, отдавая приоритет взаимности и справедливости для восстановления экономической независимости Америки", - сказано там.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять. Один из европейских чиновников кипел от злости во время обсуждения новой стратегии нацбезопасности США, сообщала Politico.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США, принятая при президенте Дональде Трампе, призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В США раскрыли, как Трамп назвал Россию в частном разговоре
31 декабря 2025, 12:03
 
В миреСШАКитайРоссияСергей ЛавровДональд ТрампЕвросоюзPolitico
 
 
