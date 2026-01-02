Рейтинг@Mail.ru
Сборная Финляндии по хоккею огласила состав на Олимпиаду-2026 - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:38 02.01.2026 (обновлено: 17:48 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/sport-2066088226.html
Сборная Финляндии по хоккею огласила состав на Олимпиаду-2026
Сборная Финляндии по хоккею огласила состав на Олимпиаду-2026 - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Сборная Финляндии по хоккею огласила состав на Олимпиаду-2026
Себастьян Ахо и Микко Рантанен вошли в заявку сборной Финляндии по хоккею на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается в... РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T17:38:00+03:00
2026-01-02T17:48:00+03:00
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
микко рантанен
себастьян ахо
йоэл армия
флорида пантерз
даллас старз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848302988_0:63:1080:671_1920x0_80_0_0_0475ff8b0a5b3043d3809b841ba9a8f1.jpg
https://ria.ru/20260102/khokkey-2066085088.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848302988_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c21b9672e45a1f323f13521a1cd78115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026, микко рантанен, себастьян ахо, йоэл армия, флорида пантерз, даллас старз, нэшвилл предаторз, финляндия
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Микко Рантанен, Себастьян Ахо, Йоэл Армия, Флорида Пантерз, Даллас Старз, Нэшвилл Предаторз, Финляндия
Сборная Финляндии по хоккею огласила состав на Олимпиаду-2026

Ахо и Рантанен вошли в заявку сборной Финляндии по хоккею на ОИ-2026

© пресс-служба клуба "Каролина Харрикейнз"Хоккеист Себастьян Ахо в матче НХЛ
Хоккеист Себастьян Ахо в матче НХЛ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© пресс-служба клуба "Каролина Харрикейнз"
Хоккеист Себастьян Ахо в матче НХЛ. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Себастьян Ахо и Микко Рантанен вошли в заявку сборной Финляндии по хоккею на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается в аккаунте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. Сборная Финляндии сыграет в группе В, в которой также выступят команды Швеции, Словакии и Италии.
Полный состав сборной Финляндии выглядит следующим образом:
Предстоящая Олимпиада станет для финской сборной 19-й. Финны являются действующими победителями олимпийского турнира, также в их активе два серебра и четыре бронзы.
Остон Мэттьюс - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Сборная США по хоккею назвала состав на Олимпиаду
Вчера, 17:11
 
ХоккейСпортЗимние Олимпийские игры 2026Микко РантаненСебастьян АхоЙоэл АрмияФлорида ПантерзДаллас СтарзНэшвилл ПредаторзФинляндия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Милан
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жил Висенте
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тулуза
    Ланс
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Хетафе
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вегас
    4
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Флорида
    Рейнджерс
    1
    3
  • Хоккей
    1-й период
    Анахайм
    Миннесота
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала