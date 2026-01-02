Сборная Финляндии по хоккею огласила состав на Олимпиаду-2026

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Себастьян Ахо и Микко Рантанен вошли в заявку сборной Финляндии по хоккею на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается в аккаунте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
Полный состав сборной Финляндии выглядит следующим образом:
- нападающие: Себастьян Ахо ("Каролина Харрикейнз"), Йоэль Армиа ("Лос-Анджелес Кингз"), Микаэль Гранлунд ("Анахайм Дакс"), Эрик Хаула ("Нэшвилл Предаторз"), Роопе Хинц ("Даллас Старз"), Каапо Какко ("Сиэтл Кракен"), Оливер Капанен ("Монреаль Канадиенс"), Йоэль Кивиранта ("Колорадо Эвеланш"), Арттури Лехконен ("Колорадо Эвеланш"), Антон Лунделл ("Флорида Пантерз"), Ээту Луостаринен ("Флорида Пантерз"), Микко Рантанен ("Даллас Старз"), Теуво Терявяйнен ("Чикаго Блэкхокс"), Ээли Толванен ("Сиэтл Кракен");
- защитники: Миро Хейсканен ("Даллас Старз"), Хенри Йокихарью ("Бостон Брюинз"), Микко Лехтонен ("Цюрих Лайонс", Швейцария), Эса Линделль ("Даллас Старз"), Олли Мяяття ("Юта Маммот"), Николас Матинпало ("Оттава Сенаторз"), Нико Миккола ("Флорида Пантерз"), Расмус Ристолайнен ("Филадельфия Флайерз");
- вратари: Укко-Пекка Луукконен ("Баффало Сейбрз"), Кевин Ланкинен ("Ванкувер Кэнакс"), Юусе Сарос ("Нэшвилл Предаторз").
Предстоящая Олимпиада станет для финской сборной 19-й. Финны являются действующими победителями олимпийского турнира, также в их активе два серебра и четыре бронзы.