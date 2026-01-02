Рейтинг@Mail.ru
15:02 02.01.2026 (обновлено: 15:09 02.01.2026)
В Карелии на территории больницы загорелась скорая
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Машина скорой помощи загорелась на территории больницы в Карелии, никто не пострадал, сообщил Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Возгорание автомобиля скорой помощи произошло утром в пятницу на территории Олонецкой ЦРБ.
"По прибытию в ходе разведки обнаружено горение автомобиля СМП марки "Форд-Транзит", принадлежащего Олонецкой ЦРБ… В результате пожара автомобиль поврежден по всей площади. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Олонецкие пожарные ликвидировали возгорание.
