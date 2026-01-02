В Карелии на территории больницы загорелась скорая

«

"По прибытию в ходе разведки обнаружено горение автомобиля СМП марки "Форд-Транзит", принадлежащего Олонецкой ЦРБ… В результате пожара автомобиль поврежден по всей площади. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.