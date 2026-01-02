https://ria.ru/20260102/skoraya-2066066062.html
В Карелии на территории больницы загорелась скорая
В Карелии на территории больницы загорелась скорая
В Карелии на территории больницы загорелась скорая
Машина скорой помощи загорелась на территории больницы в Карелии, никто не пострадал, сообщил Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и...
республика карелия
В Карелии на территории больницы загорелась скорая
На территории больницы в Карелии загорелась скорая, пострадавших нет