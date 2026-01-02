Рейтинг@Mail.ru
17:41 02.01.2026
Среди пострадавших в Швейцарии, личности которых установили, россиян нет
швейцария, в мире, вале (кантон), босния
Швейцария, В мире, Вале (кантон), Босния
© Кадр видео из соцсетейПожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии
ЖЕНЕВА, 2 янв - РИА Новости. Среди 105 пострадавших при пожаре на курорте в Швейцарии, личности которых установлены, российских граждан нет, заявил глава полиции кантона Вале Фредерик Гизлер.
«
"Среди раненых в пожаре в Швейцарии 71 швейцарец, 14 французов, 11 итальянцев, четыре серба и по одному гражданину Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии. Национальность еще 14 человек пока не установлена", - сказал он на пресс-конференции.
Власти Швейцарии сообщали о госпитализации 119 человек, 40 человек погибли.
Ги Пармелен - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Президент Швейцарии назвал пожар в баре худшей трагедией в истории страны
1 января, 23:54
 
1 января, 23:54
 
 
