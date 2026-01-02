Полиция Вале пока не может подтвердить, есть ли среди жертв пожара россияне

Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана. 2 декабря 2026

© AP Photo / Antonio Calanni Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана. 2 декабря 2026

ЖЕНЕВА, 2 янв - РИА Новости. Полиция кантона Вале пока не может подтвердить, есть ли среди жертв или пострадавших в пожаре в баре на курорте Кран-Монтана граждане РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.

"Работа по опознанию жертв, а также по установлению личностей пострадавших продолжается. До тех пор, пока у нас нет точной подтверждённой информации, мы предпочитаем не называть цифры", - сообщили в полиции.

Накануне власти Швейцарии сообщили, что опознание жертв трагедии будет небыстрым. Оно также осложняется высокой степенью полученных ожогов.

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что одной из жертв пожара стал 16-летний итальянский гольфист. Он является первой опознанной жертвой трагедии.

В новогоднюю ночь около 01.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале , погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.