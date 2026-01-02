https://ria.ru/20260102/shvejtsarija-2066055151.html
Полиция Вале пока не может подтвердить, есть ли среди жертв пожара россияне
Полиция Вале пока не может подтвердить, есть ли среди жертв пожара россияне - РИА Новости, 02.01.2026
Полиция Вале пока не может подтвердить, есть ли среди жертв пожара россияне
Полиция кантона Вале пока не может подтвердить, есть ли среди жертв или пострадавших в пожаре в баре на курорте Кран-Монтана граждане РФ, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T13:50:00+03:00
2026-01-02T13:50:00+03:00
2026-01-02T13:55:00+03:00
в мире
россия
вале (кантон)
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066055519_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_758bf3a48c3b4cd4cdcf53c42e13dd70.jpg
https://ria.ru/20260102/golfist--2066050357.html
https://ria.ru/20260101/pozhar-2066003144.html
россия
вале (кантон)
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066055519_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_c756d162a4607f2239ed5f1ec894551f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вале (кантон), швейцария
В мире, Россия, Вале (кантон), Швейцария
Полиция Вале пока не может подтвердить, есть ли среди жертв пожара россияне
Полиция Швейцарии пока не подтвердила наличие россиян среди жертв пожара в Вале
ЖЕНЕВА, 2 янв - РИА Новости. Полиция кантона Вале пока не может подтвердить, есть ли среди жертв или пострадавших в пожаре в баре на курорте Кран-Монтана граждане РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.
"Работа по опознанию жертв, а также по установлению личностей пострадавших продолжается. До тех пор, пока у нас нет точной подтверждённой информации, мы предпочитаем не называть цифры", - сообщили в полиции.
Накануне власти Швейцарии
сообщили, что опознание жертв трагедии будет небыстрым. Оно также осложняется высокой степенью полученных ожогов.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что одной из жертв пожара стал 16-летний итальянский гольфист. Он является первой опознанной жертвой трагедии.
В новогоднюю ночь около 01.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале
, погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.
В диппредставительстве РФ
в Берне
сообщили РИА Новости, что на данный момент не располагают информацией о погибших или пострадавших гражданах РФ.