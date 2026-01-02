https://ria.ru/20260102/saratov-2066098614.html
В саратовском аэропорту отменили временные ограничения на полеты
В саратовском аэропорту отменили временные ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщили в пятницу в Росавиации. РИА Новости, 02.01.2026
