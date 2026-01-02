Евродепутат Картайзер прокомментировал атаку на резиденцию Путина

БРЮССЕЛЬ, 2 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Странам Запада после атаки БПЛА на резиденцию президента РФ Владимира Путина следует задуматься о возможных последствиях поставок Киеву дальнобойных вооружений, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
"Наконец, западным странам следует ещё раз задуматься над вопросом вооружений, которые они предоставляют украинскому государству, и о возможных последствиях своих решений. Вопрос о ракетах большой дальности вновь встаёт и становится более острым", – сказал он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.