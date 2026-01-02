Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат Картайзер прокомментировал атаку на резиденцию Путина
11:16 02.01.2026
Евродепутат Картайзер прокомментировал атаку на резиденцию Путина
Евродепутат Картайзер прокомментировал атаку на резиденцию Путина
в мире
россия
киев
люксембург (округ)
фернан картайзер
владимир путин
сергей лавров
воздушно-космические силы россии
в мире, россия, киев, люксембург (округ), фернан картайзер, владимир путин, сергей лавров, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Киев, Люксембург (округ), Фернан Картайзер, Владимир Путин, Сергей Лавров, Воздушно-космические силы России
Евродепутат Картайзер прокомментировал атаку на резиденцию Путина

Евродепутат Картайзер призвал Запад задуматься после атаки на резиденцию Путина

БРЮССЕЛЬ, 2 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Странам Запада после атаки БПЛА на резиденцию президента РФ Владимира Путина следует задуматься о возможных последствиях поставок Киеву дальнобойных вооружений, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
"Наконец, западным странам следует ещё раз задуматься над вопросом вооружений, которые они предоставляют украинскому государству, и о возможных последствиях своих решений. Вопрос о ракетах большой дальности вновь встаёт и становится более острым", – сказал он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В США испугались реакции России на атаку по резиденции Путина
Вчера, 07:33
 
В миреРоссияКиевЛюксембург (округ)Фернан КартайзерВладимир ПутинСергей ЛавровВоздушно-космические силы России
 
 
