После пожара в Швейцарии пропал гражданин Румынии

КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Гражданин Румынии числится среди пропавших после пожара в баре в городе Кран-Монтана в Швейцарии, сообщила пресс-служба румынского министерства иностранных дел.
"В связи с трагическим событием, произошедшим в Швейцарии, на курорте Кран-Монтана, министерство иностранных дел заявляет, что посольство Румынии в Берне находится в контакте с семьей гражданина Румынии, предположительно пропавшего без вести после пожара. Консульская группа предпринимает необходимые шаги совместно с компетентными швейцарскими властями", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.
Отмечается, что румынская сторона будет публично сообщать о любых официально подтвержденных событиях.
В новогоднюю ночь около 01.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.
По данным очевидцев, причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, и он моментально загорелся. Как сообщили участвовавшие в тушении пожарные, трагедия произошла в подвальном зале, где проходила дискотека, и люди оказались блокированы в помещении.
В диппредставительстве РФ в Берне сообщили, что на данный момент не располагают информацией о погибших или пострадавших гражданах РФ.