После пожара в Швейцарии пропал гражданин Румынии
20:26 02.01.2026 (обновлено: 20:32 02.01.2026)
После пожара в Швейцарии пропал гражданин Румынии
Гражданин Румынии числится среди пропавших после пожара в баре в городе Кран-Монтана в Швейцарии, сообщила пресс-служба румынского министерства иностранных дел. РИА Новости, 02.01.2026
в мире
румыния
швейцария
берн (кантон)
Пожар в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии
Около 40 человек погибли при взрыве и последовавшем пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, пишут местные СМИ. При этом в полиции пока не могут подтвердить окончательное число жертв.
в мире, румыния, швейцария, берн (кантон)
В мире, Румыния, Швейцария, Берн (кантон)
Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана
Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Getty Images / Harold Cunningham
Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана
КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Гражданин Румынии числится среди пропавших после пожара в баре в городе Кран-Монтана в Швейцарии, сообщила пресс-служба румынского министерства иностранных дел.
«
"В связи с трагическим событием, произошедшим в Швейцарии, на курорте Кран-Монтана, министерство иностранных дел заявляет, что посольство Румынии в Берне находится в контакте с семьей гражданина Румынии, предположительно пропавшего без вести после пожара. Консульская группа предпринимает необходимые шаги совместно с компетентными швейцарскими властями", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.
Отмечается, что румынская сторона будет публично сообщать о любых официально подтвержденных событиях.
В новогоднюю ночь около 01.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.
Как сообщали власти, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого числа пострадавших, они были также доставлены в больницы Сьона, Лозанны, Женевы и Цюриха.
По данным очевидцев, причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, и он моментально загорелся. Как сообщили участвовавшие в тушении пожарные, трагедия произошла в подвальном зале, где проходила дискотека, и люди оказались блокированы в помещении.
В диппредставительстве РФ в Берне сообщили, что на данный момент не располагают информацией о погибших или пострадавших гражданах РФ.
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Швейцарии назвали причину пожара в баре, где погибли 40 человек
