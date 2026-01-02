Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии

Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии

© Кадр видео из соцсетей Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии

В Швейцарии назвали причину пожара в баре, где погибли 40 человек

ЖЕНЕВА, 2 янв – РИА Новости. Фейерверки-фонтаны стали причиной пожара в баре в Швейцарии, унесшем жизни 40 человек, сообщила прокурор кантона Вале Беатрис Пиллуд.

« "Это главная версия следствия, которая была подтверждена", - ответила она на вопрос журналиста, стали ли "фонтаны" главной причиной возгорания.

При этом прокурор отметила, что расследование должно установить, было ли муссовое звукоизоляционное покрытие на потолке установлено согласно нормам и законно ли было использовать фейерверки и бенгальские свечи в закрытом пространстве.

Прокурор также сообщила, что на данный момент у следствия нет возможности назвать точное число присутствовавших на новогодней вечеринке.

Также власти кантона сообщили, что в Кран-Монтана 9 января состоится церемония в память о погибших.

В новогоднюю ночь около 01.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале , погибли 40 человек, еще 119 получили травмы, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.