В Швейцарии назвали причину пожара в баре, где погибли 40 человек - РИА Новости, 02.01.2026
19:21 02.01.2026 (обновлено: 19:22 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/pozhar-2066099633.html
В Швейцарии назвали причину пожара в баре, где погибли 40 человек
Фейерверки-фонтаны стали причиной пожара в баре в Швейцарии, унесшем жизни 40 человек, сообщила прокурор кантона Вале Беатрис Пиллуд. РИА Новости, 02.01.2026
ЖЕНЕВА, 2 янв – РИА Новости. Фейерверки-фонтаны стали причиной пожара в баре в Швейцарии, унесшем жизни 40 человек, сообщила прокурор кантона Вале Беатрис Пиллуд.
"Это главная версия следствия, которая была подтверждена", - ответила она на вопрос журналиста, стали ли "фонтаны" главной причиной возгорания.
При этом прокурор отметила, что расследование должно установить, было ли муссовое звукоизоляционное покрытие на потолке установлено согласно нормам и законно ли было использовать фейерверки и бенгальские свечи в закрытом пространстве.
Прокурор также сообщила, что на данный момент у следствия нет возможности назвать точное число присутствовавших на новогодней вечеринке.
Также власти кантона сообщили, что в Кран-Монтана 9 января состоится церемония в память о погибших.
В новогоднюю ночь около 01.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек, еще 119 получили травмы, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.
Власти подтвердили национальность 105 получивших травмы человек, среди них 71 швейцарец, 14 французов, 11 итальянцев, четыре серба и по одному гражданину Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии.
