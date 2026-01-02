Рейтинг@Mail.ru
В Приморье при пожаре погибли три человека
07:39 02.01.2026 (обновлено: 12:22 02.01.2026)
В Приморье при пожаре погибли три человека
Три человека погибли при пожаре в доме в Приморском крае, возгорание потушили, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 02.01.2026
В Приморье при пожаре погибло двое мужчин и одна женщина

ВЛАДИВОСТОК, 2 янв - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в доме в Приморском крае, возгорание потушили, сообщает региональный главк МЧС России.
По данным ведомства, пожар произошел в пятницу утром в частично нежилом многоквартирном одноэтажном доме в селе Галенки.
"В результате... погибли двое мужчин и женщина, личности которых устанавливаются. Тела погибших были обнаружены в ходе тушения", - говорится в сообщении.
Возгорание потушили на площади около 25 квадратных метров, дознаватели проводят проверку, уточнили в главке МЧС РФ.
Прокуратура Приморья уточнила, что пожар произошёл на улице Арсеньева, погибли 37-летний и 58-летний мужчины, а также 62-летняя женщина.
"Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты доследственной проверки", - отметили в надзорном ведомстве.
