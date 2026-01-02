https://ria.ru/20260102/pozhar-2066022437.html
В Приморье при пожаре погибли три человека
В Приморье при пожаре погибли три человека - РИА Новости, 02.01.2026
В Приморье при пожаре погибли три человека
Три человека погибли при пожаре в доме в Приморском крае, возгорание потушили, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T07:39:00+03:00
2026-01-02T07:39:00+03:00
2026-01-02T12:22:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066045915_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_dc7c05e6d33765c2b47eade7854267e4.jpg
https://ria.ru/20260102/pozhar-2066008468.html
https://ria.ru/20260102/proverka-2066013812.html
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066045915_107:0:1104:748_1920x0_80_0_0_1cfd76b78038e63adde5eed983a8db28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье при пожаре погибли три человека
В Приморье при пожаре погибло двое мужчин и одна женщина
ВЛАДИВОСТОК, 2 янв - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в доме в Приморском крае, возгорание потушили, сообщает региональный главк МЧС России.
По данным ведомства, пожар произошел в пятницу утром в частично нежилом многоквартирном одноэтажном доме в селе Галенки.
"В результате... погибли двое мужчин и женщина, личности которых устанавливаются. Тела погибших были обнаружены в ходе тушения", - говорится в сообщении.
Возгорание потушили на площади около 25 квадратных метров, дознаватели проводят проверку, уточнили в главке МЧС РФ
.
Прокуратура Приморья уточнила, что пожар произошёл на улице Арсеньева, погибли 37-летний и 58-летний мужчины, а также 62-летняя женщина.
"Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты доследственной проверки", - отметили в надзорном ведомстве.