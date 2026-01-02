На месте пожара в многоквартирном одноэтажном доме в селе Галенки в Приморском крае

На месте пожара в многоквартирном одноэтажном доме в селе Галенки в Приморском крае

В Приморье при пожаре погибли три человека

ВЛАДИВОСТОК, 2 янв - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в доме в Приморском крае, возгорание потушили, сообщает региональный главк МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел в пятницу утром в частично нежилом многоквартирном одноэтажном доме в селе Галенки.

"В результате... погибли двое мужчин и женщина, личности которых устанавливаются. Тела погибших были обнаружены в ходе тушения", - говорится в сообщении.

РФ. Возгорание потушили на площади около 25 квадратных метров, дознаватели проводят проверку, уточнили в главке МЧС

Прокуратура Приморья уточнила, что пожар произошёл на улице Арсеньева, погибли 37-летний и 58-летний мужчины, а также 62-летняя женщина.